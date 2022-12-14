لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالفوز والتأهل بأغنية تسخر من المنتخب البرازيلي (فيديو)

وقبل ترديدها في غرف الملابس رددها ميسي وزملاؤه مع الجماهير الأٍرجنتينية في الملعب بعد الفوز في إشارة للندية الكبيرة والتنافس التاريخي بين البلدين في عالم كرة القدم.

وكانت كلمات الأغنية المعروفة تضم أيضا جملة فيها "مارادونا أفضل من بيليه"، لكن بعد تألق ميسي وفوزه بلقب كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين أدخلت الجماهير اسمه في الأغنية وتذكر البرازيليين بحمله الكأس في بلدهم.

ورغم الصراع والتنافس التاريخي تمنى عدة نجوم برازيليين فوز الأرجنتين باللقب، مثل نيمار والظاهرة رونالدو ورونالدينيو، بسبب علاقتهم الجيدة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واكتظت شوارع وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بالآلاف يحملون الرايات الزرقاء والبيضاء، أمس، وهم يشاهدون ليونيل ميسي يقود فريقهم للفوز 3-صفر على كرواتيا والتأهل لنهائي كأس العالم.