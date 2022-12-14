لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالفوز والتأهل بأغنية تسخر من المنتخب البرازيلي (فيديو)
استغل لاعبو المنتخب الأرجنتيني تأهلهم لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على منتخب كرواتيا 3-0 في نصف النهائي ليسخروا من غريمهم التقليدي المنتخب البرازيلي، الذي ودع البطولة من ربع النهائي أمام كرواتيا بضربات الترجيح.
وتعتبر الأغنية التي رددها اللاعبون الأرجنتينيون في غرف الملابس ونشرها نيكولاس أوتاميندي، مدافع المنتخب، على صفحاته، أغنية شهيرة يرددها المشجعون الأرجنتينيون ضد غريمهم التقليدي.
وتقول كلمات الأغنية:
البرازيلي ماذا حدث، بطل العالم خمس مرات.
غادر ميسي إلى ريو وظل مع الكأس.
نحن المجموعة الأرجنتينية وسنشجع دائما، لأننا نحلم بأن نصبح أبطال العالم.
أنا هكذا، أنا أرجنتيني.
أنا هكذا، أتيت أشجعكم، وأتابع الأرجنتين في كل مكان.
وقبل ترديدها في غرف الملابس رددها ميسي وزملاؤه مع الجماهير الأٍرجنتينية في الملعب بعد الفوز في إشارة للندية الكبيرة والتنافس التاريخي بين البلدين في عالم كرة القدم.
وكانت كلمات الأغنية المعروفة تضم أيضا جملة فيها "مارادونا أفضل من بيليه"، لكن بعد تألق ميسي وفوزه بلقب كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين أدخلت الجماهير اسمه في الأغنية وتذكر البرازيليين بحمله الكأس في بلدهم.
ورغم الصراع والتنافس التاريخي تمنى عدة نجوم برازيليين فوز الأرجنتين باللقب، مثل نيمار والظاهرة رونالدو ورونالدينيو، بسبب علاقتهم الجيدة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
واكتظت شوارع وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بالآلاف يحملون الرايات الزرقاء والبيضاء، أمس، وهم يشاهدون ليونيل ميسي يقود فريقهم للفوز 3-صفر على كرواتيا والتأهل لنهائي كأس العالم.
وتجمعت الجماهير بأعداد غفيرة حول قلب العاصمة، حيث منح ميسي الفريق القادم من أمريكا الجنوبية هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة قبل أن يسجل جوليان ألفاريز هدفين آخرين، وكان الأخير بعد أداء باهر آخر من ميسي.
ووضع الفوز الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ضد فرنسا أو المغرب، إذ بات الفريق قريبا من لقبه الأول لكأس العالم منذ قيادة الراحل دييغو مارادونا البلاد للبطولة في 1986.
ومن المرجح أن يكون نهائي الأحد المقبل آخر فرصة لميسي للفوز بكأس العالم. وحصل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما على ألقاب وبطولات مع الأندية، لكن نجاحه مع المنتخب الوطني اقتصر على بطولة كأس كوبا أمريكا 2021.
وكان ميسي قريبا من الفوز بكأس العالم 2014 لكن الأرجنتين خسرت من ألمانيا 1-صفر في الوقت الإضافي.