ساديو ماني يتعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن (فيديو)

تعرض السنغالي ساديو ماني للإصابة، خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ وفيردر بريمن، ضمن لقاءات الجولة 14 في الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء.

وسقط ماني على الأرض وبدا أنه يشتكي من إصابة في الدقيقة 16، وعاد لاستكمال اللعب، قبل أن يعود ويطلب التغيير في الدقيقة 21.

وأقحم المدرب الألماني جوليان ناغلزمان، مواطنه ليروي ساني بدلا من النجم السنغالي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويتبقى 12 يوما فقط على انطلاقة كأس العالم قطر 2022، وسط مخاوف من احتمالية غياب نجم "أسود التيرانغا" عن منتخبه.