ماذا قال أشرف حكيمي لإنفانتينو أثناء مشادتهما بعد مباراة المغرب وكرواتيا؟
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل النقاش والمشادة الكلامية التي حدثت بين أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب نهاية مباراة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم السبت.
وفاز منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.
ودخل لاعبو المغرب في مناقشات حادة مع الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم بعد انتهاء المباراة مباشرة، قبل أن يتوجه إليهم المدير الفني وليد الركراكي ويأمرهم بالابتعاد.
وقال خالد جاسم، مقدم برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، خلال برنامجه: "حدث نقاش حاد بين أشرف حكيمي ورئيس الفيفا في ممر الاستاد، عقب نهاية المباراة بين كرواتيا والمغرب، وتكلم حكيمي بصوت عال، بحسب ما وصلنا من أخبار".
وكان حكيمي بدوره قد صب جام غضبه على الحكم القطري بشكل مباشر، بعدما طالب اللاعب بالحصول على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة دون جدوى.
وقال الإعلامي المغربي محمد واموسي، عبر حسابه على تويتر، إنه بحسب صحافيين كروات فقد صرخ حكيمي في وجه رئيس "فيفا"، قائلا له: "هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تتخذون فيها قرارات ضدنا.. ماذا تريدون بالتحديد؟".
كما أكدت شبكة SVT Sports الكرواتية، تفاصيل الواقعة، حيث قالت إن حكيمي ذهب إلى إنفانتينو في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ووجه له انتقادات بصوت عالٍ.
وأشارت القناة إلى أن مراسلها عندما رفع الهاتف لتصوير ما حدث، قام موظفو الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من ذلك، نظرًا للإحراج الذي تعرض له رئيسهم.