ماذا قال أشرف حكيمي لإنفانتينو أثناء مشادتهما بعد مباراة المغرب وكرواتيا؟

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل النقاش والمشادة الكلامية التي حدثت بين أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب نهاية مباراة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم السبت.

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.

ودخل لاعبو المغرب في مناقشات حادة مع الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم بعد انتهاء المباراة مباشرة، قبل أن يتوجه إليهم المدير الفني وليد الركراكي ويأمرهم بالابتعاد.

وقال خالد جاسم، مقدم برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، خلال برنامجه: "حدث نقاش حاد بين أشرف حكيمي ورئيس الفيفا في ممر الاستاد، عقب نهاية المباراة بين كرواتيا والمغرب، وتكلم حكيمي بصوت عال، بحسب ما وصلنا من أخبار".