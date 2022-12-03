بعد جداله مع كريستيانو رونالدو.. تشو جيو-سونغ يتلقى آلاف الطلبات للزواج في كوريا الجنوبية

تحول تشو جيو-سونغ إلى نجم شعبي ومحبوب بين الفتيات والسيدات في كوريا الجنوبية بعدما تسبب في غضب كريستيانو رونالدو خلال استبداله في فوز المنتخب الآسيوي بهدفين مقابل هدف وتأهله إلى دور الستة عشر لكأس العالم في قطر.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق، الذي رحل عن النادي الإنجليزي الشهر الماضي، بدا كأنه يتحدى مديره الفني فرناندو سانتوس بسبب قرار استبداله مستخدما لغة بذيئة تجاه المدرب.

ونُقل عن رونالدو قوله للصحفيين البرتغاليين "ما حدث قبل تغييري، أن أحد لاعبي كوريا الجنوبية (تشو جيو-سونغ) طلب مني الخروج بسرعة. طلبت منه أن يصمت لأنه لا يملك أي سلطة لتنفيذ ذلك".

وقبل عام واحد، وثق البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لكوريا الجنوبية في تشو جيو-سونغ على الرغم من أنه كان يلعب في الدرجة الثانية في البلاد.