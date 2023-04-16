ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يعبر لانس ويعزز صدارته

اقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب خصمه لانس بنتيجة (3-1)، يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف أول لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 31، قبل أن يسجل زميله فيتور بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 40.

وحصل لانس على ركلة جزاء، في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60، حيث نجح برزيمسلاف فرانكوفسكي في تحويلها إلى هدف أول للضيوف.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 72 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد لانس عند 63 نقطة في المركز الثاني.