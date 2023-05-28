نقل سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان إلى المستشفى بعد سقوطه عن حصانه
تعرض الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، لحادث خطير نقل على إثره إلى أحد المستشفيات في إشبيلية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فقد أصيب ريكو في رأسه بعد سقوطه من على صهوة حصانه في "إل روسيو"، ولا يزال في مستشفى فيرجن ديل روسيو.
فيما قالت منصة "ريليفو" إن "الحادث وقع في حوالي الساعة الـ9 صباحًا عندما اصطدم حصان آخر بالجواد الذي امتطاه اللاعب الإسباني الدولي، ليسقط مباشرة على الأرض، وتم نقله إلى مستشفى إشبيلية بطائرة هليكوبتر، وحالته الآن خطيرة؛ فهو ما زال فاقدا للوعي وينتظر الفحوصات الطبية".
ريكو كان قد انضم في بداية الموسم إلى النادي الفرنسي قادماً من إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكان نادي باريس سان جيرمان قد حقق الفوز بلقبه الحادي عشر في بطولة الدوري الفرنسي، بعد تعادله خارج أرضه مع ستراسبورغ (1 -1)، مساء السبت.
وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).
وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة، فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان.