نقل سيرجيو ريكو حارس باريس سان جيرمان إلى المستشفى بعد سقوطه عن حصانه

تعرض الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، لحادث خطير نقل على إثره إلى أحد المستشفيات في إشبيلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فقد أصيب ريكو في رأسه بعد سقوطه من على صهوة حصانه في "إل روسيو"، ولا يزال في مستشفى فيرجن ديل روسيو.