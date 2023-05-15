بروسيا دورتموند: سنقوم بكل شيء للحفاظ على بيلينغهام

رفض سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، الحديث عن التقارير التي تربط جود بيلينغهام، لاعب الفريق، بالرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، البالغ 19 عاما، مع دورتموند في صيف 2025، وهو ما قد يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل عن النادي الألماني.

وكانت التقارير قد تحدثت عن قرب انضمامه لريال مدريد الذي يفضله على بقية الفرق الراغبة في ضمه، وعلى رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي.