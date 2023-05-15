بروسيا دورتموند: سنقوم بكل شيء للحفاظ على بيلينغهام
رفض سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، الحديث عن التقارير التي تربط جود بيلينغهام، لاعب الفريق، بالرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل.
وينتهي عقد لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، البالغ 19 عاما، مع دورتموند في صيف 2025، وهو ما قد يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل عن النادي الألماني.
وكانت التقارير قد تحدثت عن قرب انضمامه لريال مدريد الذي يفضله على بقية الفرق الراغبة في ضمه، وعلى رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي.
وقال سيباستيان كيل، في تصريحات لبرنامج "Sky90"، اليوم الاثنين: "سنقوم بكل شيء للحفاظ على بيلينغهام لأننا نادٍ طموح ونريد إبقاء أفضل اللاعبين".
وأضاف: "لا يوجد شيء مقرر الآن بالنسبة للاعب، ولا يوجد شيء مطروح على الطاولة ولا عرض ولا أخبار، إنه يركز بشدة حاليا على مباريات الفريق، وفي الأسابيع المقبلة سنقرر كيف ستتطور الأمور".
وتابع: "أعرف كيف تسير مثل هذه الأمور، وجود بيلينغهام ليس لديه شرط خروج، ولكنه لا يزال متعاقدًا مع الفريق لمدة عامين، ولم نحدد موعدًا نهائيًا لاتخاذ أي قرار. أنا أقاتل من أجل الفريق، ولدينا أفضل اللاعبين، وجود واحد منهم، وسنرى ما سيحدث".
وكانت تقارير ذكرت أن دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو مقابل بيع النجم الإنجليزي، غير أن ريال مدريد يخطط لعرض 100 مليون يورو كمبلغ ثابت، ومبلغ يتراوح بين 20 و30 مليون يورو كمتغيرات.
يذكر أن بيلينغهام انتقل إلى دورتموند في صيف 2020 قادما من برمنغهام الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع النادي الألماني حتى 2025.
وشارك اللاعب الإنجليزي الشاب في 42 مباراة مع دورتموند هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 7 أهداف.
وإجمالا خاض بيلينغهام 132 مباراة بقميص دورتموند سجل خلالها 24 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.