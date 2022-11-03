فهد المولد.. من المنشطات لتشكيلة المنتخب السعودي المبدئية في كأس العالم

رغم إيقافه لمدة أربعة أشهر من مركز التحكيم الرياضي وابتعاده عن الملاعب بسبب عقوبة من لجنة المنشطات، قرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية ضم فهد المولد مهاجم الاتحاد السابق والشباب الحالي إلى تشكيلة كأس العالم لكرة القدم في قطر، في مفاجأة كبيرة للكثيرين.

وضم رينارد لاعبه البالغ من العمر 28 عاما لتشكيلة خاضت معسكرا في مدينة أليكانتي الإسبانية في سبتمبر أيلول الماضي استعدادا لكأس العالم، رغم غيابه عن اللعب بعد إيقافه 18 شهرا لتناول مادة محظورة رياضيا قبل تخفيض العقوبة إلى شهرين.