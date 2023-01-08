نشر صورته على إنستغرام.. ما قصة الشراب الذي يتناوله ميسي دائما؟
نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" يظهر من خلالها شرابه الشهير "المتة" الذي لا يفارقه أبدًا.
ويبدو أن ميسي أراد التركيز على جزء معين في الكوب الذي يحمله حيث ظهر منقوشا عليه كأس العالم والثلاث نجوم، حيث ما زال النجم الأرجنتيني منتشيا ويحتفل بقيادة منتخب بلاده للتتويج بمونديال 2022.
وقاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).
وكان لاعبو باريس سان جيرمان قد حرصوا على تكريم زميلهم الأرجنتيني، في أول مران له عقب انتهاء كأس العالم.
وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من النادي الفرنسي لتفعيل بند التمديد في عقده لموسم آخر.
ما هو مشروب "المتة"؟
المتة عبارة عن شجرة متوسطة الحجم، وموطنها الأصلي الباراغواي والأرجنتين والبرازيل.
ويتم تحضير الشراب من منقوع الأوراق الجافة من عُشبة المتة في الماء الساخن، ويُقدم باستخدام القشة، تأخذ عدة تسميات في مختلف الدول، التي تُصنع من الفضة إلاّ أنها قد تُصنع حيناً من النيكل .
تختلف طريقة تحضير المتة من منطقة لأخرى، إلاّ أنّ الطريقة التقليديّة تتمثل باستخدام القرع، حيث يُملأ بالعُشبة أو يُضاف إليه الماء الساخن (تحت درجة حرارة 70-80) غير المغلي.
ويعد شرب المتة كالقهوة أو الشاي وتم تصنيفها من الأعشاب الآمنة صحيّاً.
ويعتبر مشروب المتة منشطا للقلب والأعصاب كما هو الحال مع القهوة والشاي، حيث يشترك شرب المتة بمادة الكافيين، وعلى عكس القهوة والشاي، فالمتة تبعث النشاط بالعضلات والأعصاب وتزيل آلام الرأس والصداع وعسر التنفس، وتساعد العمال والرياضيين على تحمل التعب والمشي والإرهاق.