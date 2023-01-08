نشر صورته على إنستغرام.. ما قصة الشراب الذي يتناوله ميسي دائما؟

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" يظهر من خلالها شرابه الشهير "المتة" الذي لا يفارقه أبدًا.

ويبدو أن ميسي أراد التركيز على جزء معين في الكوب الذي يحمله حيث ظهر منقوشا عليه كأس العالم والثلاث نجوم، حيث ما زال النجم الأرجنتيني منتشيا ويحتفل بقيادة منتخب بلاده للتتويج بمونديال 2022.

وقاد ميسي منتخب بلاده لتحقيق لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وكان لاعبو باريس سان جيرمان قد حرصوا على تكريم زميلهم الأرجنتيني، في أول مران له عقب انتهاء كأس العالم.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من النادي الفرنسي لتفعيل بند التمديد في عقده لموسم آخر.