بعد مشادات قوية.. الاتحاد التايلاندي يعتذر عن أحداث نهائي دورة ألعاب جنوب شرق آسيا (فيديو)

اعتذر مسؤولو الاتحاد التايلاندي، اليوم الأربعاء، عن مشاجرات شهدتها المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم للرجال أمام إندونيسيا في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في كمبوديا ووعدوا "بعقوبات صارمة" للمتورطين.

وفازت إندونيسيا بالمباراة 5-2، أمس الثلاثاء، عقب وقت إضافي بعد أن أنهت تايلاند اللقاء بثمانية لاعبين فقط بينما أكملت إندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد أربع حالات طرد وشجار جماعي بين الفريقين في مناسبتين.