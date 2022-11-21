"أنا مضاد للرصاص".. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عاصفة الانتقادات ضده وأزمته مع برونو فيرنانديز

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على توضيح تفاصيل سوء التفاهم الذي وقع بينه وبين زميله برونو فيرنانديز، خلال مصافحتهما في انطلاق معسكر منتخب البرتغال، التي أثارت جدلا كبيرا، وفسرت على أن هناك خلافات بينهما بسبب مقابلته الأخيرة مع الإعلامي بيرس مورغان.

وكان رونالدو قد وجه انتقادات عنيفة في مقابلته الإعلامية الأخيرة ضد ناديه ومدربه إيريك تين هاغ، مؤكدا عدم احترامه له، ما فتح الباب بشكل كبير لانتهاء العلاقة بين الطرفين بعد بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتفتتح البرتغال مشوارها في المونديال بمواجهة غانا، الخميس المقبل، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي مصغر، صباح اليوم الاثنين، عقده قبل انطلاق تدريبات فريقه على ملعب "الشحانية" في قطر، تحضيرا لخوض منافسات مونديال 2022: " تربطني ببرونو صداقة ممتازة، وصورة المصافحة كانت مجرد مزاح بيني وبينه، طائرته كانت متأخرة وسألته هل أتيت بقارب؟".

وتابع: "نفس ما حدث مع لقطة كانسيلو في التدريبات وهو أن جواو كان حزيناً لأن فيلكس تدخل عليه بقوة فذهبت إليه وقلت له: هيا يا رجل استمر باللعب".