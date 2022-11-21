"أنا مضاد للرصاص".. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عاصفة الانتقادات ضده وأزمته مع برونو فيرنانديز
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على توضيح تفاصيل سوء التفاهم الذي وقع بينه وبين زميله برونو فيرنانديز، خلال مصافحتهما في انطلاق معسكر منتخب البرتغال، التي أثارت جدلا كبيرا، وفسرت على أن هناك خلافات بينهما بسبب مقابلته الأخيرة مع الإعلامي بيرس مورغان.
وكان رونالدو قد وجه انتقادات عنيفة في مقابلته الإعلامية الأخيرة ضد ناديه ومدربه إيريك تين هاغ، مؤكدا عدم احترامه له، ما فتح الباب بشكل كبير لانتهاء العلاقة بين الطرفين بعد بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتفتتح البرتغال مشوارها في المونديال بمواجهة غانا، الخميس المقبل، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.
وقال رونالدو في مؤتمر صحفي مصغر، صباح اليوم الاثنين، عقده قبل انطلاق تدريبات فريقه على ملعب "الشحانية" في قطر، تحضيرا لخوض منافسات مونديال 2022: " تربطني ببرونو صداقة ممتازة، وصورة المصافحة كانت مجرد مزاح بيني وبينه، طائرته كانت متأخرة وسألته هل أتيت بقارب؟".
وتابع: "نفس ما حدث مع لقطة كانسيلو في التدريبات وهو أن جواو كان حزيناً لأن فيلكس تدخل عليه بقوة فذهبت إليه وقلت له: هيا يا رجل استمر باللعب".
وأردف: "توقفوا عن سؤال زملائي عني، وجهوا لهم أسئلة حول كأس العالم، لا أهتم لما يقوله الناس عني، أنا أتحدث عندما أريد ذلك، أنا مضاد للرصاص وأرتدي بدلة حديدية".
وبسؤاله إن كان الفوز بكأس العالم سيجعله أفضل لاعب في التاريخ؟.. أجاب: "حتى إذا فزت بالمونديال سيكون هناك نقاش حول من الأفضل، سأحب الفوز بالبطولة بالطبع لكن إذا لم أفز بها سأظل سعيداً، بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر أقل، إنه مثل كل شيء آخر في الحياة. هذا طبيعي".
وعن توقيت مقابلته التلفزيونية قبل كأس العالم وهل أثرت على لاعبي البرتغال، أشار رونالدو: "لا داعي للقلق بشأن رأي الآخرين، أتحدث عندما أريد ذلك، الجميع يعرف من أنا، وما الذي أؤمن به، لن يؤثر ذلك على المنتخب الوطني، هذه الأشياء لن تؤثر على التشكيلة لأننا مركزون على البطولة. البيئة في المنتخب ممتازة، ولا توجد مشاكل، وكلنا جسد واحد وروح واحدة. في المنتخب لدينا هدف واحد وهو الفوز بكأس العالم، والمجموعة متماسكة".
وبعد غيابه عن ودية نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة تدرب رونالدو مع المنتخب البرتغالي بصورة طبيعية منذ وصوله إلى الدوحة الجمعة الماضي وقال إنه يشعر أنه في كامل لياقته وتألقه.
وأوضح رونالدو "أشعر أن حالتي ممتازة. تعافيت وأتدرب بصورة جيدة ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة.
"أعتقد أن منتخب البرتغال الحالي أمامه فرصة رائعة وبالتأكيد أعتقد أن بوسعنا الفوز بالبطولة لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والفوز على غانا ثم الانطلاق والمضي قدما بعد ذلك.
"سنرى في النهاية من هو الفريق الأفضل لكني أعتقد أن منتخب البرتغال هو أفضل فريق في العالم لكن علينا اظهار ذلك على أرض الملعب".