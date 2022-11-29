جواردادو قائد منتخب المكسيك يدافع عن ميسي بعد تهديد الملاكم ألفاريز

دافع أندريس جواردادو، قائد المكسيك، عن ليونيل ميسي بعد أن وجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا مبطنا للمهاجم الأرجنتيني بعد شعوره بالإساءة بسبب فيديو ظهر فيه ميسي بينما يزيح بقدمه جانبا قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس بعد الفوز في كأس العالم على المنتخب المكسيكي.

وهز ميسي الشباك في الفوز 2-صفر على المكسيك بكأس العالم يوم السبت الماضي، وكتب ألفاريز أمس الإثنين عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الذي يتابعه 2.2 مليون شخص "هل رأيتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميصنا وعلمنا؟".

وأضاف ألفاريز في تغريدة أخرى مصحوبة بوجه غاضب ولهب "عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به".