فينيسيوس جونيور يتجاهل تحية الحكام قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

سلطت منصة "Relevo" الضوء على لقطة قام بها البرازيلي فينيسيوس جونيور مع حكام مباراة فريقه ريال مدريد أمام أوساسونا، قبل انطلاق مواجهتهما، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت المنصة إلى أن النجم البرازيلي قام بتحية لاعبي أوساسونا قبيل انطلاق المباراة ومن ثم غادر بعيدا عن زملائه ليخلع الجاكت الذي كان يرتديه، لكن تمت ملاحظة أنه ربما لجأ لهذه الحيلة لكي لا يقوم بتحية حكام المباراة، في إشارة لاعتراضه على القرارات التحكيمية التي صدرت ضده مؤخرا من حكام الليغا.