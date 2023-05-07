فينيسيوس جونيور يتجاهل تحية الحكام قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وأوساسونا
سلطت منصة "Relevo" الضوء على لقطة قام بها البرازيلي فينيسيوس جونيور مع حكام مباراة فريقه ريال مدريد أمام أوساسونا، قبل انطلاق مواجهتهما، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وأشارت المنصة إلى أن النجم البرازيلي قام بتحية لاعبي أوساسونا قبيل انطلاق المباراة ومن ثم غادر بعيدا عن زملائه ليخلع الجاكت الذي كان يرتديه، لكن تمت ملاحظة أنه ربما لجأ لهذه الحيلة لكي لا يقوم بتحية حكام المباراة، في إشارة لاعتراضه على القرارات التحكيمية التي صدرت ضده مؤخرا من حكام الليغا.
وكان النجم البرازيلي قد سخر مؤخرا من خافيير إغليسياس فيلانوفا، حكم مباراة ريال مدريد أمام جيرونا.
وشهدت المباراة حصول فينيسيوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 بداعي اعتراضه على الحكم.
وسقط فينيسيوس على الأرض عند خط التماس، وقام أحد لاعبي جيرونا بتسديد الكرة به بشكل متعمد.
وقام فينيسيوس بعد ذلك بالشكوى إلى حكم اللقاء، الذي رفض احتساب مخالفة لصالحه، ومنح البطاقة الصفراء إلى النجم البرازيلي.
وعقب المباراة، أعاد فينيسيوس نشر تغريدة تشرح الواقعة، وقام بعمل إشارة لحساب رابطة الليغا، بجانب رموز تعبيرية ضاحكة.
ودافع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن لاعبه، قائلا: "فينيسيوس يحتج على الحكام لأنه دائما ما ترتكب الأخطاء ضده وفي النهاية هو من يحصل على البطاقات، لقد حصل على 10 إنذارات في الدوري وهو أكثر من منافسيه".
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، في حين لم يسبق لأوساسونا التتويج باللقب من قبل.
وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو.
وآخر لقب لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 بالفوز في النهائي 2/1 على برشلونة خلال الفترة الأولى لكارلو أنشيلوتي مع الميرنغي.
يشار إلى أن آخر خسارة تلقاها ريال مدريد من أوساسونا كانت في يناير 2011 في الدوري الإسباني، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد 13 مرة وتعادلا 5 مرات.