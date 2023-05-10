إبعاد والد هالاند من المقصورة الرئيسية بعد أزمته مع جماهير ريال مدريد (فيديو)

تدخل رجال الأمن في ملعب "سانتياغو برنابيو" لإبعاد آلف هالاند، والد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد دخوله في أزمة ومناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، ورصدته عدة فيديوهات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية، وحساب “مانشستر سيتي إكسترا” على “تويتر”، فقد شوهدت مناوشات وهتافات من جماهير ريال مدريد ضد والد هالاند وظلت تردد له "وداعا"، وهو ما استدعاه للرد عليهم بمطالبتهم بالصمت، وقام بإلقاء الطعام عليهم وتوجيه إشارة مسيئة للجمهور، وهنا تدخل أمن الملعب لإخراجه من المقصورة الرئيسية التي كان يتواجد بها منعا لتطور الأمر بينه وبين جماهير "الميرنغي".