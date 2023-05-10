إبعاد والد هالاند من المقصورة الرئيسية بعد أزمته مع جماهير ريال مدريد (فيديو)
تدخل رجال الأمن في ملعب "سانتياغو برنابيو" لإبعاد آلف هالاند، والد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد دخوله في أزمة ومناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، ورصدته عدة فيديوهات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية، وحساب “مانشستر سيتي إكسترا” على “تويتر”، فقد شوهدت مناوشات وهتافات من جماهير ريال مدريد ضد والد هالاند وظلت تردد له "وداعا"، وهو ما استدعاه للرد عليهم بمطالبتهم بالصمت، وقام بإلقاء الطعام عليهم وتوجيه إشارة مسيئة للجمهور، وهنا تدخل أمن الملعب لإخراجه من المقصورة الرئيسية التي كان يتواجد بها منعا لتطور الأمر بينه وبين جماهير "الميرنغي".
وبدا إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مكبلا أمام ريال مدريد لكن عندما احتاج الفريق إلى لحظة ساحرة برز كيفن دي بروين ليدرك التعادل 1-1 في مباراة ممتعة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وخطف هالاند الأنظار من زملائه ومن بينهم دي بروين البالغ عمره 31 عاما بتقديم موسم مذهل كسر فيه العديد من الأرقام القياسية في إنجلترا.
وأحرز المهاجم النرويجي 51 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم لكنه واجه صعوبات أمام ثنائي دفاع ريال مدريد أنطونيو روديغر وديفيد ألابا على العكس مما يحدث في الدوري الإنجليزي.
ولم يقدم هالاند الكثير وتدخل ألابا ليستعيد كرة من أمامه ببراعة، لكن دي بروين كان حاضرا ليدرك التعادل باستاد "سانتياغو برنابيو".
وبهدفه الـ14 مع سيتي في دوري الأبطال، عادت الكفة لتميل في صالح فريق المدرب بيب غوارديولا الذي سيكون مرشحا في مباراة الإياب باستاد الاتحاد، حيث لم يخسر هناك في آخر خمسة أعوام في البطولة.