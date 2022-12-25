صحف رياضية: برشلونة وريال مدريد يعودان لصراع الليغا.. و"بوكسينغ داي الدوري الإنجليزي"

ركزت الصحيفة على الدوري الإسباني قبل عودة المنافسة بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، وكتبت: "تعرف على آخر المستجدات، لقد عاد الدوري الإسباني"، "يستأنف برشلونة وريال مدريد القتال على لقب الليغا والفارق نقطتان".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع لاعبة برشلونة للسيدات في كرة القدم سلمى بارالويلو.
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: الدوري الإنجليزي الممتاز يعود في أعياد الميلاد
ركزت الصحيفة على حوارها مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت: "ليفاندوفسكي: أعياد ميلاد مجيدة يا برشلونيين"، و"ليفاندوفسكي: أريد أن يشعر مشجعو برشلونة بالفخر بهذا الفريق".
الصحيفة اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وعودة منافساته، وكتبت: "بوكسينغ داي: الدوري الإنجليزي الممتاز يعود في أعياد الميلاد".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: يجب أن تكون لدينا عقلية بطل
ركزت الصحيفة على حوارها مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت: "ليفاندوفسكي: يجب أن تكون لدينا عقلية بطل".
كما اهتمت ببرنامج مباريات برشلونة في سنة 2023.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
ليكيب: "ميسي.. حفلة صعبة"
ركزت الصحيفة على احتفالات ليونيل ميسي بفوز الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، وكتبت: "ميسي.. حفلة صعبة".