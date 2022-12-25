مواجهة سابقة بين برشلونة وريال مدريد
مواجهة سابقة بين برشلونة وريال مدريد
كرة عالمية

صحف رياضية: برشلونة وريال مدريد يعودان لصراع الليغا.. و"بوكسينغ داي الدوري الإنجليزي"

عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة أعياد الميلاد شكلت العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: عودة الدوري الإسباني

ركزت الصحيفة على الدوري الإسباني قبل عودة المنافسة بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، وكتبت: "تعرف على آخر المستجدات، لقد عاد الدوري الإسباني"، "يستأنف برشلونة وريال مدريد القتال على لقب الليغا والفارق نقطتان".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع لاعبة برشلونة للسيدات في كرة القدم سلمى بارالويلو.

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: الدوري الإنجليزي الممتاز يعود في أعياد الميلاد

ركزت الصحيفة على حوارها مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت: "ليفاندوفسكي: أعياد ميلاد مجيدة يا برشلونيين"، و"ليفاندوفسكي: أريد أن يشعر مشجعو برشلونة بالفخر بهذا الفريق".

الصحيفة اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وعودة منافساته، وكتبت: "بوكسينغ داي: الدوري الإنجليزي الممتاز يعود في أعياد الميلاد".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: يجب أن تكون لدينا عقلية بطل

ركزت الصحيفة على حوارها مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت: "ليفاندوفسكي: يجب أن تكون لدينا عقلية بطل".

كما اهتمت ببرنامج مباريات برشلونة في سنة 2023.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

ليكيب: "ميسي.. حفلة صعبة"

ركزت الصحيفة على احتفالات ليونيل ميسي بفوز الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، وكتبت: "ميسي.. حفلة صعبة".

كما اهتمت ببيع بعض الأندية في الدوري الفرنسي.

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
الدوري الإسباني

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