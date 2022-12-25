صحف رياضية: برشلونة وريال مدريد يعودان لصراع الليغا.. و"بوكسينغ داي الدوري الإنجليزي"

ركزت الصحيفة على حوارها مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت: "ليفاندوفسكي: يجب أن تكون لدينا عقلية بطل".

كما اهتمت ببرنامج مباريات برشلونة في سنة 2023.