ميسي ولاعبو الأرجنتين يروجون لملف استضافة كأس العالم 2030 (فيديو)

كما راجت تقارير أخيرًا عن سعي السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بملف مشترك مع اليونان ومصر.

كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخيرًا تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

لم يسبق للمغرب والبرتغال استضافة أكبر بطولات العالم، بينما احتضنتها إسبانيا في عام 1982.

ولم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم منذ 2014 عندما استضافت البرازيل المونديال والذي شهد تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين، وبذلك سينافس ذلك الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

وفي حال استضافة أمريكا الجنوبية لنسخة 2030 بشكل رسمي، ستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام هناك، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).