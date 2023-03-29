ميسي ولاعبو الأرجنتين يروجون لملف استضافة كأس العالم 2030 (فيديو)
لا يترك الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مناسبة أو فرصة إلا ويستغلها للترويج لملف ترشحها المشترك مع أوروغواي وباراغواي وتشيلي لتنظيم كأس العالم 2030.
وتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي أخيرًا، عن تقديم ملف مشترك لدول أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي، لترشيح أمريكا الجنوبية لاستضافة كأس العالم 2030.
وخلال مباراة الأرجنتين الودية ضد كوراساو، التي جمعتهما، فجر الأربعاء، ظهر لاعبو الأرجنتين في مقدمتهم القائد ليونيل ميسي وهم يرتدون قمصانًا طبع عليها شعار الترشح لاستضافة مونديال 2030، في ظل منافسة محتدمة بين عدة ملفات مشتركة لاستضافة الحدث العالمي.
كما راجت تقارير أخيرًا عن سعي السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بملف مشترك مع اليونان ومصر.
كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أخيرًا تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
لم يسبق للمغرب والبرتغال استضافة أكبر بطولات العالم، بينما احتضنتها إسبانيا في عام 1982.
ولم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم منذ 2014 عندما استضافت البرازيل المونديال والذي شهد تتويج ألمانيا على حساب الأرجنتين، وبذلك سينافس ذلك الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.
وفي حال استضافة أمريكا الجنوبية لنسخة 2030 بشكل رسمي، ستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام هناك، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).
واكتسح منتخب الأرجنتين نظيره كوراساو بنتيجة 7-0 في مباراة ودية بملعب استاديو أونيكو مادري دي سوسيدادس خارج العاصمة الأرجنتينية.
ويواصل منتخب الأرجنتين احتفالاته برفقة الجماهير بلقب كأس العالم 2022، إذ خاض مباراة ودية منذ أيام انتصر خلالها على بنما بنتيجة 2-0.
المباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي قائد التانغو للهدف رقم 100 في مسيرته بقميص منتخب بلاده، وكذلك "الهاتريك" التاسع له مع المنتخب ليرفع رصيده إلى 102 هدف دولي.