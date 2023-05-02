تقرير: باريس سان جيرمان يتخذ قرارا بإيقاف ميسي لمدة أسبوعين
كشف "راديو مونت كارلو" الفرنسي على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اتخذت قرارا مساء الثلاثاء بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، لمدة أسبوعين بأثر فوري، بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية دون إذن النادي الفرنسي.
ووصل ميسي إلى السعودية في زيارة ترويجية للسياحة السعودية وسط تكهنات عديدة بانتقاله للدوري السعودي قريبا.
والتقطت العدسات وصول ميسي إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح، أمس الإثنين.
وقالت الإذاعة الشهيرة، إن النادي اعتبر ما حدث خطأ فادحا، وفُرضت عقوبة إيقاف ميسي لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم حيث سافر اللاعب دون الحصول على إذن الإدارة".
وأشارت الإذاعة إلى أنه لن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر من النادي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يكون قادرًا على اللعب أو التدريب، خلال فترة العقوبة، كما أنه لن يحصل على راتب في الفترة نفسها.
وأوضحت أن غياب ميسي عن التدريبات صباح أمس الإثنين تسبب في الكثير من الأحاديث الداخلية، من بين اللاعبين أولا، الذين تفاجؤوا بوجود معاملة تفضيلية للأرجنتيني.
وأشارت إلى إنه من الآن فصاعدا، أصبح ذلك الملف بين أيدي مسؤولي باريس سان جيرمان.
وأفادت أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، لم يتقبل فكرة ذهاب ميسي إلى السعودية دون وجود اتفاق مسبق.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن ميسي وحاشيته لم يتم تحذيرهم من قبل رئيس باريس سان جيرمان شخصيا.
وسيغيب ميسي، عن المباراتين المقبلتين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام تروا وأجاكسيو لكنه قد يعود للمباراة ضد أوكسير في 21 مايو.
يذكر أن التكهنات تتزايد حول مستقبل ليونيل ميسي حيث لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، والذي سينتهي في يونيو المقبل.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.
وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل زيارته السياحية الثانية إلى السعودية.