تقرير: باريس سان جيرمان يتخذ قرارا بإيقاف ميسي لمدة أسبوعين

وقالت الإذاعة الشهيرة، إن النادي اعتبر ما حدث خطأ فادحا، وفُرضت عقوبة إيقاف ميسي لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم حيث سافر اللاعب دون الحصول على إذن الإدارة".

وأشارت الإذاعة إلى أنه لن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر من النادي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يكون قادرًا على اللعب أو التدريب، خلال فترة العقوبة، كما أنه لن يحصل على راتب في الفترة نفسها.

وأوضحت أن غياب ميسي عن التدريبات صباح أمس الإثنين تسبب في الكثير من الأحاديث الداخلية، من بين اللاعبين أولا، الذين تفاجؤوا بوجود معاملة تفضيلية للأرجنتيني.

وأشارت إلى إنه من الآن فصاعدا، أصبح ذلك الملف بين أيدي مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأفادت أن ناصر الخليفي، رئيس النادي، لم يتقبل فكرة ذهاب ميسي إلى السعودية دون وجود اتفاق مسبق.

ووفقا للصحيفة نفسها، فإن ميسي وحاشيته لم يتم تحذيرهم من قبل رئيس باريس سان جيرمان شخصيا.

وسيغيب ميسي، عن المباراتين المقبلتين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام تروا وأجاكسيو لكنه قد يعود للمباراة ضد أوكسير في 21 مايو.