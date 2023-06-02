رسميا.. ميلان يجدد تعاقد رافائيل لياو حتى 2028

ووفقا لما ذكرته العديد من التقارير سابقا، فإن لياو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت أخرى بحسب إنجازاته مع الفريق، فيما تم تحديد مبلغ 175 مليون يورو قيمةِ الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.

وبذلك يكون ميلان قد نجح في واحدة من أهم خطواته نحو الحفاظ على استقرار الفريق، في ظل رغبة عدد من أكبر أندية أوروبا في التعاقد مع لياو.