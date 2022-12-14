"طموح وذو خبرة دولية".. الاتحاد البلجيكي ينشر إعلانا للبحث عن مدرب جديد للمنتخب
لجأ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لحسابه الموثق على موقع "تويتر" للبحث عن مدير فني جديد للمنتخب الأول لكرة القدم ليتولى المهمة خلفا للإسباني روبيرتو مارتينيز.
ورحل مارتينيز عن بلجيكا بعد إقصاء الفريق من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022، إذ احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا.
وقال اتحاد الكرة البلجيكي في إعلانه إنه يبحث عن "مدرب طموح وله خبرة دولية على أعلى الأصعدة العالمية ومعارف وأفكار تكتيكية ومهارات شخصية مناسبة".
وأضاف: "نبحث عن فائز صاحب خبرة في إدارة أفضل لاعبي العالم، ويعرف كيفية التركيز على تكوين مجموعة متماسكة وكيفية دمج اللاعبين الشباب"، ووضع حدا أقصى لإرسال الطلبات هو الأول من يناير 2023.
كما يبحث اتحاد كرة القدم عن خبير تكتيكي يدعم اختياراته بالبيانات والتكنولوجيا والمعايير الموضوعية ويعتمد على الخبرة والهيكل الرياضي للاتحاد البلجيكي.
يذكر أن مارتينيز رحل عن الفريق بعد أكثر من 6 سنوات قضاها في المنصب.
وعقب إقصاء بلجيكا من المونديال، أعلن قائد المنتخب ولاعب ريال مدريد، إيدين هازارد اعتزاله الدولي.
لكن لا تزال بلجيكا تتمتع بمجموعة من أفضل اللاعبين ومنهم كيفين دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو ويانيك كاراسكو.