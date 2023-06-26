أندريه أونانا حارس إنتر ميلان يسجل هدفا رائعا (فيديو)

يبدو أن أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، اكتشف نفسه كمهاجم، حيث أحرز هدفا رائعا خلال بطولة ودية نظمها المجتمع الكاميروني في هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، اليوم الاثنين، يظهر خلاله أندريه أونانا خلال مباراة ودية ويتلقى الكرة داخل منطقة جزاء الخصم ويسددها بيمناه في الشباك، ليتلقى تصفيقا كبيرا من المتواجدين.