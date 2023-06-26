أندريه أونانا حارس إنتر ميلان يسجل هدفا رائعا (فيديو)
يبدو أن أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، اكتشف نفسه كمهاجم، حيث أحرز هدفا رائعا خلال بطولة ودية نظمها المجتمع الكاميروني في هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، اليوم الاثنين، يظهر خلاله أندريه أونانا خلال مباراة ودية ويتلقى الكرة داخل منطقة جزاء الخصم ويسددها بيمناه في الشباك، ليتلقى تصفيقا كبيرا من المتواجدين.
ونشر أونانا الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث قام بتوجيه رسالة مازحة إلى زميله الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان، قائلا: "ستكون هذه المرة الأخيرة التي أعلمك فيها كيف تسجل".
وربطت تقارير مؤخرا أندريه أونانا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل ديفيد دي خيا، حارس اليونايتد الحالي، حيث سينتهي عقده الحالي في 30 يونيو الجاري، دون وجود لاتفاق بشأن التجديد.
وأشارت صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية إلى أنه من المقرر أن يحسم مانشستر يونايتد صفقة أندريه أونانا من إنتر ميلان بنجاح، الأسبوع المقبل.
والتقى ممثلو النادي بوكيل اللاعب وهم على استعداد لدفع 43 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الإضافات، لإتمام الصفقة.
وسبق أن لعب أندريه أونانا تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ في صفوف أياكس الهولندي.
ووصل أونانا مع إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.
يذكر أن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عاما، يمتد عقده مع فريقه الحالي حتى صيف 2027.