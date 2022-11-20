نيفيز قبل مباراة البرتغال ضد غانا: مستوى كريستيانو رونالدو "هائل"
قال روبن نيفيز، لاعب وسط منتخب البرتغال، إن مستوى قائد فريقه كريستيانو رونالدو "هائل"، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء مسيرته في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، الخميس المقبل، في مواجهة غانا.
ورفض نيفيز، لاعب وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، التكهنات التي تحدثت عن أن رونالدو ليس في أفضل حال، قائلا إن مهاجم مانشستر يونايتد يبدو مثلما كان في السابق خلال التدريبات.
وقال نيفيز في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في قطر "من خلال ما رأيته خلال التدريبات مستواه هائل.. لا يسبب لنا أي قلق على الإطلاق".
"نحن كفريق نعرف تماما الجوانب التي يتعين علينا العمل عليها حتى يكون الجميع جاهزين تماما أيام المباريات".
وأضاف نيفيز "إن كنا فريقا جيدا فسيكون رونالدو استثنائيا".
وأكد نيفيز أن المقابلة الشهيرة التي انتقد فيها رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لم يكن لها أي تأثير على المنتخب البرتغالي لأن ما ورد فيها لا علاقة له بالمنتخب الوطني للبلاد.
وأردف نيفيز، البالغ 25 عاما "بالتأكيد الجدل الذي أثارته المقابلة يواجهنا في كل مكان.. لكني لا أعتقد أن هناك أي جدل بيننا في المنتخب".
"الأجواء بين لاعبي الفريق رائعة حاليا".
وغاب رونالدو عن ودية بلاده أمام نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة، لكنه تدرب بصورة طبيعية أمس السبت وكان يبتسم ويمزح مع زملائه في الفريق خلال ذلك.
وفي الدور الأول في قطر تنافس البرتغال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.