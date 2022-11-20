نيفيز قبل مباراة البرتغال ضد غانا: مستوى كريستيانو رونالدو "هائل"

قال روبن نيفيز، لاعب وسط منتخب البرتغال، إن مستوى قائد فريقه كريستيانو رونالدو "هائل"، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء مسيرته في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، الخميس المقبل، في مواجهة غانا.

ورفض نيفيز، لاعب وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، التكهنات التي تحدثت عن أن رونالدو ليس في أفضل حال، قائلا إن مهاجم مانشستر يونايتد يبدو مثلما كان في السابق خلال التدريبات.

وقال نيفيز في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في قطر "من خلال ما رأيته خلال التدريبات مستواه هائل.. لا يسبب لنا أي قلق على الإطلاق".

"نحن كفريق نعرف تماما الجوانب التي يتعين علينا العمل عليها حتى يكون الجميع جاهزين تماما أيام المباريات".

وأضاف نيفيز "إن كنا فريقا جيدا فسيكون رونالدو استثنائيا".