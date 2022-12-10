رد فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف المغرب في شباك البرتغال (فيديو)
بدا على وجه كريستيانو رونالدو الحسرة والضيق بعد استقبال شباك منتخب البرتغال الهدف الأول من المغرب، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد الثمامة، في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وجاء الهدف عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.
وفورا التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يجلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، وهو يبدو غاضبا من تأخر منتخب بلاده.
وكان منتخب المغرب قد استطاع التأهل من دور الـ16 بالفوز على إسبانيا (3-0) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ونجحت البرتغال في التأهل لدور الـ8 بعد أن فازت على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف.
ومن المقرر أن يصعد الفائز من هذه المباراة لنصف النهائي ومواجهة الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا.
وتقابل المنتخبان من قبل مرتين كانت الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1986، وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3/1 بثنائية عبدالرزاق خيري وعبدالكريم ميري (كريمو).
وكانت المواجهة الثانية والأخيرة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018، وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1/0 بهدف سجله كريستيانو رونالدو.