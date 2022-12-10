رد فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف المغرب في شباك البرتغال (فيديو)

بدا على وجه كريستيانو رونالدو الحسرة والضيق بعد استقبال شباك منتخب البرتغال الهدف الأول من المغرب، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد الثمامة، في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بعد إرسال يحيى عطية الله لكرة عرضية رائعة استقبلها النصيري برأسية سكنت الشباك.

وفورا التقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يجلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، وهو يبدو غاضبا من تأخر منتخب بلاده.