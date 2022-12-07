هل قصد إهداءها لسيرجيو راموس؟.. سر رقصة أشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا

أثارت الرقصة الغريبة التي أدّاها أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، في مواجهة إسبانيا تساؤلات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط المتابعون بينها وبين الرقصة ذاتها التي أداها اللاعب مع زميله في باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس.

واستفاد المغرب من الدعم العربي الكبير في الملعب ليُبقي على أحلام العرب في كأس العالم 2022، بعدما أقصى إسبانيا بركلات الترجيح، أمس الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية.

وبذلك أصبح المغرب أول دولة عربية تتأهل لدور الثمانية، ما يضمن تقدما للمنطقة في البطولة العالمية التي تقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى، كما أصبح رابع منتخب أفريقي يتأهل لهذا الدور في تاريخ كأس العالم.

وانبرى أشرف حكيمي لتسديد ركلة الحسم للمنتخب المغربي، إذ نجح في تسجيلها ببراعة على طريقة "بانينكا"، ثم وقف عند منطقة الجزاء ورقص بطريقة تشبه سير "البطاريق".