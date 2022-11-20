ديشان يرفض تفسير قراره بعدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيما
قرر ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب، عدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيما الذي استبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة وقرر خوض النهائيات بمنتخب مكون من 25 لاعبا فقط.
وتدرب بنزيما مع المنتخب الفرنسي لأول مرة منذ الوصول إلى قطر، أمس السبت، لكنه اضطر للتوقف سريعا بسبب إصابة في الفخذ وبعد الفحوص تقرر استبعاده من البطولة.
وردا على سؤال اليوم عن إمكانية استعانته ببديل للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال ديشان: "لا".
وأضاف مدرب فرنسا: "هذه مجموعة متميزة.. في كل ما يقومون به في الملعب وخارجه. هذه مجموعة متحدة".
وأشار: "بنزيما عمل بقوة، لقد تدرب معنا، كان الأمر غير متوقع، إصابته ليست انتكاسة، إنها إصابة جديدة تماما، أنا حزين للغاية على كريم الذي جعل كأس العالم هذه هدفا كبيرا له".
وعندما سأله مذيع قناة TF1 عن أسباب رغبته في عدم الاستعانة ببديل، أجاب ديشان: "لأنني قررت هذا.. بكل بساطة".
وأصبح بنزيما ثاني لاعب فرنسي ينضم لقائمة الإصابات في أقل من أسبوع بعد المهاجم كريستوفر نكونكو الذي أصيب خلال التدريب وانضم راندال كولو مواني للفريق بدلا منه.
واستبعد لاعبا الوسط البارزان بول بوغبا ونغولو كانتي من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة قبل أن يعلن ديشان تشكيلته للنهائيات.
وتبدأ فرنسا مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة أستراليا، الثلاثاء المقبل، قبل أن تواجه منتخبي الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة بعد ذلك.
مدرب فرنسا لديه إمكانية استدعاء بديل حتى يوم الإثنين، وهو اليوم السابق لمباراة فرنسا الأولى في المونديال، ضد أستراليا.
وهذه الإصابة الخامسة لكريم بنزيما في العضلات هذا الموسم.
وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الاتحاد الفرنسي، يوم السبت، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرم بنزيما من اللعب في قطر.
ولعب كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.
وتوج بنزيما بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.
وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيغان نجم إنجلترا وهامبورغ الألماني بذلك الوقت.