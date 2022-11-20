ديشان يرفض تفسير قراره بعدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيما

قرر ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب، عدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيما الذي استبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة وقرر خوض النهائيات بمنتخب مكون من 25 لاعبا فقط.

وتدرب بنزيما مع المنتخب الفرنسي لأول مرة منذ الوصول إلى قطر، أمس السبت، لكنه اضطر للتوقف سريعا بسبب إصابة في الفخذ وبعد الفحوص تقرر استبعاده من البطولة.

وردا على سؤال اليوم عن إمكانية استعانته ببديل للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال ديشان: "لا".

وأضاف مدرب فرنسا: "هذه مجموعة متميزة.. في كل ما يقومون به في الملعب وخارجه. هذه مجموعة متحدة".

وأشار: "بنزيما عمل بقوة، لقد تدرب معنا، كان الأمر غير متوقع، إصابته ليست انتكاسة، إنها إصابة جديدة تماما، أنا حزين للغاية على كريم الذي جعل كأس العالم هذه هدفا كبيرا له".

وعندما سأله مذيع قناة TF1 عن أسباب رغبته في عدم الاستعانة ببديل، أجاب ديشان: "لأنني قررت هذا.. بكل بساطة".