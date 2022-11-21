الكشف عن موقف ميسي من خوض مباراة الأرجنتين ضد السعودية

حملت تدريبات المنتخب الأرجنتيني، أمس الأحد، التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، أخبارا جيدة بعد مشاركة النجم ليونيل ميسي بشكل طبيعي رفقة زملائه، استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي، غدا الثلاثاء، في أولى لقاءات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان ليونيل ميسي قد أثار القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب والتدرب منفردا بسبب حمل زائد في عضلات الساق، وهو ما أطلق صافرات الإنذار في الأرجنتين خوفا من غيابه عن اللقاءات الأولى.

وحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، فإن الغياب عن التدريبات الجماعية السابقة كان إجراء احترازيا كي لا تتفاقم المشكلة العضلية الصغيرة، وهو حاليا جاهز للعب أساسيا وقيادة منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء، أمام السعودية في بداية مشوار البحث عن اللقب العالمي.

وحسب موقع "tyc sport" الأرجنتيني، فمن المحتمل أن يلعب كل من ناهويل مولينا وماركوس أكونيا كظهيرين أمام السعودية، فيما يشارك أليكس ماك أليستير كلاعب وسط على اليسار، مكان أليخاندرو غوميز ليرافق ليونيل ميسي الذي يلعب على اليمين.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جوار كل من السعودية، وبولندا، والمكسيك.

وتواجه الأرجنتين المكسيك في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر الجاري، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 من نفس الشهر.

وكان ميسي قد لعب مباراة الإمارات كاملة، ليقود فريقه لانتصار ودي كبير بنتيجة 5-0 على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.