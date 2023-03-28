مشجع يحمل ابنته اقتحم ملعبًا لركل لاعب يواجه مأزقا كبيرا (فيديو)

تشغل قضية مثيرة للجدل الأوساط الرياضية في البرازيل حاليا، بعدما اقتحم أحد المشجعين الملعب لضرب لاعب في نهاية مباراة مثيرة، يوم الأحد الماضي، بينما كان يحمل ابنته بين ذراعيه، مما أثار الكثير من الغضب في أرجاء البلاد لدرجة اتخاذ إجراء لإبعاد ابنته عنه.

والتقطت كاميرات التلفزيون الهجوم بعد اندلاع مشاجرة جماعية في نهاية مباراة بين إنترناسيونال وكاكسياس.

وكان كاكسياس، وهو فريق مقره في كاكسياس دو سول في جنوب البرازيل، قد تغلب على إنترناسيونال من بورتو أليغري بركلات الترجيح، لتندلع الاشتباكات بعدها داخل الملعب ويندفع أحد مشجعي إنترناسيونال للملعب في محاولة لركل أحد لاعبي المنافس وابنته الصغيرة على ذراعه.