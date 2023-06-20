الاتحاد القطري يكشف في بيان رسمي تفاصيل أزمة مباراة نيوزيلندا الودية

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانا يدافع فيه عن لاعبه يوسف عبد الرزاق، حيث أكد أنه لم يوجه أية كلمة تنطوي على تمييز أو إساءة عنصرية للاعبي نيوزيلندا، بل كان هدفا هو نفسه لإهانة عنصرية خلال اللقاء الودي الذي لم يُستكمل، أمس الإثنين.

ورفض المنتخب النيوزيلندي استكمال مباراته الودية أمام قطر بعد مزاعم بتعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية.

وكتب الاتحاد النيوزيلندي في حسابه على تويتر: "مايكل بوكسول تعرض لإساءة عنصرية خلال الشوط الأول من أحد لاعبي قطر، لم يُتخذ أي إجراء رسمي ولهذا قرر الفريق عدم اللعب في الشوط الثاني".

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نيوزيلندا بهدف ماركو ستامنيتش بعد ربع ساعة من البداية، في المباراة المقامة في النمسا.