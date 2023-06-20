الاتحاد القطري يكشف في بيان رسمي تفاصيل أزمة مباراة نيوزيلندا الودية
أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانا يدافع فيه عن لاعبه يوسف عبد الرزاق، حيث أكد أنه لم يوجه أية كلمة تنطوي على تمييز أو إساءة عنصرية للاعبي نيوزيلندا، بل كان هدفا هو نفسه لإهانة عنصرية خلال اللقاء الودي الذي لم يُستكمل، أمس الإثنين.
ورفض المنتخب النيوزيلندي استكمال مباراته الودية أمام قطر بعد مزاعم بتعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية.
وكتب الاتحاد النيوزيلندي في حسابه على تويتر: "مايكل بوكسول تعرض لإساءة عنصرية خلال الشوط الأول من أحد لاعبي قطر، لم يُتخذ أي إجراء رسمي ولهذا قرر الفريق عدم اللعب في الشوط الثاني".
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نيوزيلندا بهدف ماركو ستامنيتش بعد ربع ساعة من البداية، في المباراة المقامة في النمسا.
وقال الاتحاد القطري في بيان: "تواصل الاتحاد مع اللاعب يوسف عبد الرزاق لتوضيح حقيقة ما حدث خلال المباراة ودحض المزاعم الإعلامية المنتشرة، حيث أكد بدوره تبادل الكلمات مع الخصم.. ولم يتم استخدام أو توجيه أي لغة عنصرية تجاه أي لاعب في فريق نيوزيلندا، على العكس من ذلك شدد اللاعب يوسف أنه في الواقع تعرض لإساءات عنصرية خلال المباراة".
وأضاف: "يأخذ الاتحاد القطري هذه المزاعم على محمل الجد ويقف ضد العنصرية.. ويدعو مجتمع كرة القدم لبذل المزيد من الجهود للتصدي للعنصرية داخل الملعب وخارجه".
وحصل عبد الرزاق مهاجم قطر على خطأ قبل أن يدخل لاعبو الفريقين في شجار، انتهى باستكمال اللعب في الدقيقة 40.
وأظهر مقطع فيديو للمباراة الودية العديد من لاعبي نيوزيلندا يتناقشون مع لاعب قطري بعد فترة وجيزة من احتساب ركلة حرة.
وبعد مناقشة مطولة بين جو بل قائد نيوزيلندا والحكم مانويل شوتنغروبر، بعد نهاية الشوط الأول، قرر المنتخب النيوزيلندي عدم إكمال المباراة.
وقال أندرو براغنيل، الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي، إن مجلس الإدارة يدعم موقف اللاعبين تماما، وسيتواصل مع الفيفا بشأن مخاوفه.
وأضاف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد نريد إبلاغ الفيفا بشأن هذا الأمر. تعلمون أن الفيفا أنشأ أخيرًا مجموعة عمل لمكافحة العنصرية، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لحماية اللاعبين من الإساءات العنصرية في الملعب.
"كان هناك بعض التطور، لا نعتقد أنه يتم بالسرعة الكافية، لذلك نريد المساهمة فيه".