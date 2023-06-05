كم سينفق ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لضم صفقات جديدة؟

وقال بيدرويول في برنامجه، مساء الأحد: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جاهز لإنفاق ما بين (300-400) مليون يورو هذا الصيف على التعاقدات".

وأضاف: "ستبدأ الثورة التي طال انتظارها للفريق الأول".

وبدأ ريال مدريد بالفعل عملية التفكير في موسم 2023-2024، حيث يسعى مسؤولو الميرنغي للتحرك بقوة لتدعيم الفريق، خاصة في المراكز التي ظهر فيها الكثير من النقص بسبب غياب التدعيمات خلال السنوات الماضية.

وسينتظر عشاق الفريق الملكي صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.