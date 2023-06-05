كم سينفق ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لضم صفقات جديدة؟
كشف جوسيب بيدرويول، الإعلامي ببرنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، القيمة المالية التي وضعها ريال مدريد من أجل إنفاقها وضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأعلن ريال مدريد مؤخرا عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدن هازارد والإسباني ماركو أسينسيو والدومينيكاني ماريانو دياز مع انتهاء الموسم الجاري.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى استعداد النادي لإعلان رحيل المزيد من اللاعبين مثل خيسوس فاييخو، وناتشو، وألفارو أودريوزولا.
وقال بيدرويول في برنامجه، مساء الأحد: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جاهز لإنفاق ما بين (300-400) مليون يورو هذا الصيف على التعاقدات".
وأضاف: "ستبدأ الثورة التي طال انتظارها للفريق الأول".
وبدأ ريال مدريد بالفعل عملية التفكير في موسم 2023-2024، حيث يسعى مسؤولو الميرنغي للتحرك بقوة لتدعيم الفريق، خاصة في المراكز التي ظهر فيها الكثير من النقص بسبب غياب التدعيمات خلال السنوات الماضية.
وسينتظر عشاق الفريق الملكي صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.
ولم يعلن ريال مدريد رسميًا بعد عن أي صفقة جديدة، على الرغم من ترديد اسم لاعبين للانضمام إلى النادي الملكي، هما الإنجليزي جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند الألماني، وفران غارسيا ظهير رايو فاييكانو.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد أعلن بالفعل قرب عودة غارسيا إلى الفريق في الموسم المقبل، بعد مباراة الفريقين في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني 2022-23، لكن النادي لم يعلن الصفقة بعد رسميًا.
صفقات على الطاولة
وهناك الكثير من الأسماء التي ارتبطت بالتعاقد مع النادي الملكي، في مقدمتها الألماني كاي هافيرتز، كما طُرح اسم المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، ليكون خليفة كريم بنزيما.
هناك اسم آخر مرجح بقوة التعاقد معه، وهو المهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب إسبانيول.
وأنهى فريق ريال مدريد الموسم الجاري 2022-2023، بلقب وحيد هو بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما خسر لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة والدوري الإسباني وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.