لاعب يقلد احتفالية كريستيانو رونالدو ليسقط مصابًا ويخرج على نقالة (فيديو)
شهدت إحدى المباريات في فيتنام موقفًا طريفًا لأحد اللاعبين الشباب بعدما حاول تقليد الاحتفالية الشهيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لكنه سقط مصابًا وخرج من الملعب على نقالة.
وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي فيتيل وها تينه، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات البطولة الوطنية تحت 17 سنة - كأس تاي سون نام 2023، والتي انتهت بفوز ساحق بنتيجة (4-2) لصالح فريق فيتل.
وفي الدقيقة الـ61، أضاف اللاعب تران هونغ كيان الهدف الرابع لفريقه فيتيل تحت 17 سنة، ليقوم النجم الشاب والذي يحمل قميصه رقم 20 بالاحتفال المألوف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يجري ناحية الجماهير ويقفز عاليا ويطلق صيحته الشهيرة "SUIIII"، ولكن اللاعب الفيتنامي الشاب سقط بشكل خاطئ على قدمه ليعاني من إصابة، ورغم ذلك أصر على استكمال احتفاله بطريقة رونالدو الأخرى وهو يضع يديه على صدره، ولكن اللاعب لم يستطع أن يكمل اللقاء ليسقط على الأرض ويدخل رجال الإسعاف لإخراجه على نقالة إلى خارج الملعب.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها فريق فيتيل بالبطولة الوطنية لأقل من 17 عامًا، بعد عام 2018.
كريستيانو رونالدو يُنفذ احتفاله الشهير بالقفز بطريقة محددة في الهواء ومن ثم إطلاق لفظ "si" عند نزوله على الأرض، وهي كلمة إسبانية تعني "نعم" بالعربية، حتى أصبح هذا الاحتفال طريقة المنافسين للرد على رونالدو أيضا.
وتحدث رونالدو سابقا في لقاء تلفزيوني عن سر هذا الاحتفال، قائلا: "اللاعبون يعرفون أنني أقوم بتلك الصرخة بعدما أسجل أو حين نفوز. إنها صرختنا في ريال مدريد".
وأضاف: "بدأت الاحتفال بهذه الطريقة والتي تعني نعم، في ريال مدريد، والأمر حدث مرة واحده بشكل طبيعي، ففي مرة من المرات سجلت هدفًا وقمت بهذا الاحتفال وعندما يسألني أحد أخبره بأن الأمر جاء بالصدفة وأفضل الأشياء هي التي تأتي بشكل طبيعي".
وخاض كريستيانو رونالدو 10 مباريات مع النصر السعودي منذ انضمامه للعالمي وأسهم في 11 هدفًا حتى الآن.
وجاءت جميع مساهمات رونالدو في مسابقة الدوري السعودي إذ سجل تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين.
وانضم رونالدو إلى النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، حيث ينتهي في صيف 2025، وكشفت تقارير صحفية، أن "الدون" يحصل على 200 مليون يورو في الموسم.