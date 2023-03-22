لاعب يقلد احتفالية كريستيانو رونالدو ليسقط مصابًا ويخرج على نقالة (فيديو)

شهدت إحدى المباريات في فيتنام موقفًا طريفًا لأحد اللاعبين الشباب بعدما حاول تقليد الاحتفالية الشهيرة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لكنه سقط مصابًا وخرج من الملعب على نقالة.

وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي فيتيل وها تينه، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات البطولة الوطنية تحت 17 سنة - كأس تاي سون نام 2023، والتي انتهت بفوز ساحق بنتيجة (4-2) لصالح فريق فيتل.

وفي الدقيقة الـ61، أضاف اللاعب تران هونغ كيان الهدف الرابع لفريقه فيتيل تحت 17 سنة، ليقوم النجم الشاب والذي يحمل قميصه رقم 20 بالاحتفال المألوف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يجري ناحية الجماهير ويقفز عاليا ويطلق صيحته الشهيرة "SUIIII"، ولكن اللاعب الفيتنامي الشاب سقط بشكل خاطئ على قدمه ليعاني من إصابة، ورغم ذلك أصر على استكمال احتفاله بطريقة رونالدو الأخرى وهو يضع يديه على صدره، ولكن اللاعب لم يستطع أن يكمل اللقاء ليسقط على الأرض ويدخل رجال الإسعاف لإخراجه على نقالة إلى خارج الملعب.