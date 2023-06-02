"يويفا" يتهم مورينيو مدرب روما بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

وبدت المباراة صعبة حيث أشهر تيلور 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوروبي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

ووجه مورينيو، الذي صرخ في وجه طاقم التحكيم بعبارات مهينة خارج ملعب بوشكاش، انتقادات للحكم في تصريحاته عقب المباراة، قائلا: "كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا، كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".

في اليوم التالي للمباراة، انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الحكم الإنجليزي تيلور وعائلته يتعرضون لمضايقات من قبل مشجعي روما في مطار بودابست.