بايرن ميونخ يكشف موقف ألفونسو ديفيز من كأس العالم بعد إصابته القوية أمام هيرتا برلين
قال نادي بايرن ميونخ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدافعه ألفونسو ديفيز لن يشارك في مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري المحلي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن اللاعب الكندي الدولي لا يواجه خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.
واستبدل ديفيز بعد مرور ساعة من زمن المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على مضيفه هيرتا برلين أمس السبت، وسيغيب عن مواجهتي النادي البافاري المقبلتين أمام فيردر بريمن وشالكه قبل التوقف الدولي بسبب كأس العالم.
وعن ديفيز قال بطل ألمانيا في بيان "المدافع البالغ من العمر 22 عامًا أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية خلال الفوز خارج الأرض 3-2 على هيرتا برلين يوم السبت.
"لا يوجد أي خطر على مشاركة اللاعب الكندي الدولي في نهائيات كأس العالم في قطر".
ويواجه بايرن كلا من فيردر بريمن يوم الثلاثاء وشالكه يوم السبت في الجولتين الـ14 والـ15 من الدوري الألماني قبل التوقف من أجل كأس العالم.
وديفيز لاعب أساسي في منتخب كندا المشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة حيث ستشارك كندا في النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1986 وستلعب في الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.
وسيبدأ المنتخب الكندي مسيرته في النهائيات بمواجهة بلجيكا في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وخرج ألفونسو ديفيز مصابًا من المباراة مع الدقيقة الـ64 تاركًا مكانه للوكاس هيرنانديز.
الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة الـ28 في الصدارة، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ14.