استخدام "البطاقة البيضاء" لأول مرة في التاريخ في قمة برتغالية للسيدات (فيديو)

وقال موقع sportbible، إن البطاقة جاء تقديمها عندما كان بنفيكا متقدمًا 3-صفر ضد منافسه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الفريقين الطبيين لمحاولة مساعدتها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل للفريقين الطبيين، تقديراً لروحهم الرياضية.

وقد حظي منح البطاقة بالترحيب والتصفيق من قبل الجماهير في استاد النور.

وتم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة "لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة".