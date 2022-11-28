اتحاد الكرة الإماراتي يختار 4 لاعبين لقضاء فترة معايشة وتدريب مع كريستال بالاس
كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قيامه بإيفاد 4 لاعبين شباب إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة وتدريب مع نادي كريستال بالاس.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، يوم الإثنين، إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الاتحاد والنادي الإنجليزي، وبالاتفاق مع الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون الأربعة.
ووقع الاختيار على اللاعبين، علي صالح من الوصل، وماجد راشد من الشارقة، واللذين سينضمان لتدريبات الفريق الأول بنادي كريستال بالاس، فيما يتدرب ثنائي الجزيرة أحمد فوزي واللاعب المقيم كارلوس زاباتا مع فريق الرديف تحت 21 عاما.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة 6 أيام، حيث يبدأ اللاعبون الأربعة التدريب الأول يوم 28 نوفمبر الجاري، فيما تختتم فترة المعايشة بالتدريب الأخير يوم الثالث من ديسمبر المقبل.
وأوضح البيان، أن "فكرة إرسال اللاعبين إلى الخارج لغرض التدريب إحدى خطوات اتحاد الكرة الإماراتي بالتعاون مع الأندية لتطوير مهارات اللاعبين، حيث يسعى الاتحاد إلى استثمار علاقاته الخارجية الواسعة، خاصة مع الاتحادات الوطنية التي لها باع طويل في صقل مواهب اللاعبين، كما يعد برنامج ابتعاث اللاعبين إلى الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس جزءًا من برنامج تطوير الموهوبين الذي أطلقه اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يستهدف صقل مواهب اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة".
ويحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 19 نقطة من 14 مباراة، وقد حقق الفريق الفوز 5 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات.