اتحاد الكرة الإماراتي يختار 4 لاعبين لقضاء فترة معايشة وتدريب مع كريستال بالاس

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قيامه بإيفاد 4 لاعبين شباب إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة وتدريب مع نادي كريستال بالاس.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، يوم الإثنين، إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الاتحاد والنادي الإنجليزي، وبالاتفاق مع الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون الأربعة.

ووقع الاختيار على اللاعبين، علي صالح من الوصل، وماجد راشد من الشارقة، واللذين سينضمان لتدريبات الفريق الأول بنادي كريستال بالاس، فيما يتدرب ثنائي الجزيرة أحمد فوزي واللاعب المقيم كارلوس زاباتا مع فريق الرديف تحت 21 عاما.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة 6 أيام، حيث يبدأ اللاعبون الأربعة التدريب الأول يوم 28 نوفمبر الجاري، فيما تختتم فترة المعايشة بالتدريب الأخير يوم الثالث من ديسمبر المقبل.