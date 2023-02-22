ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح ينتزع الصدارة
انتزع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة ترتيب الهدافين ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل أحد هدفي فريقه خلال الهزيمة 2-5 أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ليفك الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.
ورفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف متقدما على الفرنسي كيليان مبابي، الذي يملك 7 أهداف.
وصعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، للمركز الثالث برصيد 6 أهداف بعد تسجيل هدفين في فوز ريال مدريد 5-2 على ليفربول.
وبعد إجراء 102 لقاء بدوري أبطال أوروبا سُجل 318 هدفا بمعدل بلغ 3،12 هدف في اللقاء وهدفاٌ كل 98 دقيقة.
ويتصدر نابولي ترتيب أفضل هجوم في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 22 هدفا مقابل 20 هدفا لريال مدريد و19 هدفا لكل من ليفربول وبايرن ميونخ.
أرقام صلاح
وكتب محمد صلاح ثلاثة أرقام تاريخية بعد تسجيل هدف في شباك ريال مدريد.
رفع هدف صلاح في ريال مدريد رصيده إلى 44 هدفا في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وبذلك يعادل رقم ديديه دروغبا التاريخي كأكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.
وبات صلاح هداف ليفربول التاريخي في كافة البطولات الأوروبية بعد فض الشراكة مع ستيفن جيرارد.
وأصبح رصيد صلاح 42 هدفا في البطولات الأوروبية خلال 66 مباراة سجلها خلال ستة مواسم مختلفة، أما جيرارد فكان رصيده 41 هدفا في 129 مباراة خلال 14 موسما مع الريدز.
وبات صلاح أكثر من سجل بقميص ليفربول على ملعبه، وبذلك سجل هدفه الرابع من 11 مباراة خروج المغلوب، مقابل 15 هدفا خلال مراحل التصفيات أو المجموعات.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
1- المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف.
2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 7 أهداف.
3- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 6 أهداف.
4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والنرويجي إرلينغ هلاند (مانشستر سيتي)، والإيراني مهدي طارمي (بورتو)، والبرتغالي جواو ماريو (بنفيكا): 5 أهداف.
5- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ)، والإيطالي جيكومو راسبادوري والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي)، والإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، والبرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا)، والغاني محمد قدوس (أياكس): 4 أهداف.