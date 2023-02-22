ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح ينتزع الصدارة

انتزع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة ترتيب الهدافين ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل أحد هدفي فريقه خلال الهزيمة 2-5 أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ليفك الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف متقدما على الفرنسي كيليان مبابي، الذي يملك 7 أهداف.

وصعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، للمركز الثالث برصيد 6 أهداف بعد تسجيل هدفين في فوز ريال مدريد 5-2 على ليفربول.

وبعد إجراء 102 لقاء بدوري أبطال أوروبا سُجل 318 هدفا بمعدل بلغ 3،12 هدف في اللقاء وهدفاٌ كل 98 دقيقة.

ويتصدر نابولي ترتيب أفضل هجوم في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 22 هدفا مقابل 20 هدفا لريال مدريد و19 هدفا لكل من ليفربول وبايرن ميونخ.