تقرير: ميسي يخطط للحصول على "استراحة مؤقتة" من اللعب مع منتخب الأرجنتين

كشفت صحيفة "ميرور" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يخطط للحصول على استراحة مؤقتة من مسيرته الدولية لمدة عام، إذ يسعى للاستقرار في مسيرته المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية مع فريق إنتر ميامي.

ومنذ إعلان انضمام ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي، خرج في عدة حوارات إعلامية ليؤكد أنه "حقق كل ما كان يتمناه في عالم كرة القدم بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022، ويسعى للحصول على راحة مع نهاية مسيرته الكروية".

وأنهى النجم الأرجنتيني موسم 2022-2023 بشكل مميز، إذ توّج بطلًا لكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، كما تألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، فإن سكالوني، مدرب الأرجنتين، "شعر بصدمة" من الأخبار الواردة بشأن نجمه، خاصة أن مثل هذه الاتفاقية تحتاج إلى موافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومع ذلك، من المتوقع الموافقة على طلب النجم الأرجنتيني.