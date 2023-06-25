تقرير: ميسي يخطط للحصول على "استراحة مؤقتة" من اللعب مع منتخب الأرجنتين
كشفت صحيفة "ميرور" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يخطط للحصول على استراحة مؤقتة من مسيرته الدولية لمدة عام، إذ يسعى للاستقرار في مسيرته المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية مع فريق إنتر ميامي.
ومنذ إعلان انضمام ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي، خرج في عدة حوارات إعلامية ليؤكد أنه "حقق كل ما كان يتمناه في عالم كرة القدم بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022، ويسعى للحصول على راحة مع نهاية مسيرته الكروية".
وأنهى النجم الأرجنتيني موسم 2022-2023 بشكل مميز، إذ توّج بطلًا لكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، كما تألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، فإن سكالوني، مدرب الأرجنتين، "شعر بصدمة" من الأخبار الواردة بشأن نجمه، خاصة أن مثل هذه الاتفاقية تحتاج إلى موافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومع ذلك، من المتوقع الموافقة على طلب النجم الأرجنتيني.
ورفض سكالوني سابقًا الحديث عن مستقبل ميسي واحتمال اعتزاله كرة القدم، ولكنَّه أكَّد أن ذلك سيحدث في مرحلة ما.
وكانت آخر مباراة خاضها ميسي مع الأرجنتين في مواجهة أستراليا بمباراة ودية أقيمت في الصين، ثم غاب بعدها عن مواجهة إندونيسيا.
ويُعدُّ ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في جميع البطولات برصيد 103 أهداف، كما يأتي في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ "التانغو".
ومن المقرر أن يلعب ميسي أولى مبارياته مع إنتر ميامي ضد فريق كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات (بطولة تجمع بين أندية أمريكا والمكسيك) يوم الـ21 من يوليو على أرض ملعب لوكهارت في مدينة ميامي.