الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد سويسرا
تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى ملعب "974" لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين منتخبي البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
ويخوض المنتخب الكاميروني في وقت سابق مواجهة قوية أمام صربيا أيضًا لحساب المجموعة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة البرازيل ضد سويسرا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "974" في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية وقطر.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة بعد فوزه على صربيا بالجولة الأولى بنتيجة 2-0.
ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 1-0.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان 4 مرات بين مواجهات رسمية وودية بدأت بلقاء دور المجموعات في مونديال 1950 الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.
وتقابل المنتخبان في مباراة ودية عام 2006 وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 ثم فاز منتخب سويسرا على حساب البرازيل بنتيجة 1-0 عام 2013.
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في كأس العالم 2018 في دور المجموعات أيضًا.
أسلحة البرازيل
يخوض منتخب البرازيل اختبارًا جديدًا من أجل حسم التأهل على حساب سويسرا بحصد الفوز الثاني على التوالي.
وقال تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل على حساب سويسرا.
وأوضح أن غياب نيمار مؤثر بكل تأكيد على فريقه، مؤكداً أن اللاعب شارك وهو مصاب ولكنه لم يخبر الجهاز الفني بهذه النقطة.
ويعتمد منتخب البرازيل على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيس وأليكس ساندرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فريد ورافينيا مع ثلاثي خط الهجوم أنتوني وريتشاليسون وفينسيوس جونيور.
أوراق سويسرا
يسعى منتخب سويسرا للاستفادة من تاريخه في مواجهات البرازيل بالمونديال خاصة أنه لم يخسر من قبل أمام راقصي السامبا.
وقال مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن منتخب البرازيل يضم كوكبة من النجوم ولن يتأثر بغياب نيمار وحده.
وأوضح أن مباراة البرازيل صعبة وخارج التوقعات، مؤكدًا أن المنتخب السويسري يسعى للخروج بالانتصار.
ويعتمد منتخب سويسرا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يان سومير وأمامه الرباعي مانويل أكانجي ونيكو إلفيدي وسيلفان فيدمير وريكاردو رودريغيز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وغابريل سو وريمو فريلير مع ثلاثي خط الهجوم بريل إيمبولو وشيردان شاكيري وروبن فارجاس.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون قوية؛ لأن المنتخب السويسري قوي بدنيًّا ويجيد غلق الأطراف.
وأوضح أن منتخب البرازيل لديه كتيبة من المواهب ويستطيع هز الشباك السويسرية ولكن الطريقة الدفاعية التي يلعب بها مورات ياكين مدرب سويسرا ستزيد صعوبة اللقاء.