الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد سويسرا

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى ملعب "974" لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين منتخبي البرازيل وسويسرا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويخوض المنتخب الكاميروني في وقت سابق مواجهة قوية أمام صربيا أيضًا لحساب المجموعة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة البرازيل ضد سويسرا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "974" في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.