مانشستر يونايتد يرفض التعليق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد لن يعلق على تصريحات كريستيانو رونالدو التي هاجم فيها النادي ومديره الفني إريك تين هاغ، حتى لا تتأثر الروح الجماعية للفريق عقب الفوز على فولهام.

وقال جيمس دوكر الصحفي في "تليغراف" عبر حسابه على تويتر نقلا عن مصادر مطلعة، إن النادي الإنجليزي لن يعلق على اتهامات وادعاءات رونالدو، على الأقل خلال الساعات المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن مانشستر يونايتد لن يسمح للمقابلة مع رونالدو في صحيفة "ذا صن" البريطانية بسحب البساط من الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والروح والتآزر الذي أظهره الفريق والجماهير خلال المباراة.

وأكد النجم البرتغالي أنه يشعر بالخيانة في يونايتد ليس فقط من المدير الفني تين هاغ لكن من نحو ثلاثة أشخاص في إدارة النادي، وذلك في أحد أسوأ مواسم مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

ويشعر رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، بالملل من الاستهزاء وإلقاء اللوم عليه دوما خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن أنه لديه ما يكفي من الافتقار إلى الاحترام الأساسي الذي يرى أنه يستحقه بعد فوزه بـ32 بطولة، بما في ذلك خمس جوائز للكرة الذهبية وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب للدوري في أربع دول مختلفة ويورو 2016 مع البرتغال.