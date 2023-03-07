ترشيح هيرفي رينارد لقيادة منتخب فرنسا للسيدات
كشفت تقارير صحفية عن ترشيح الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، لقيادة تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات.
وتخوض سيدات فرنسا، منافسات كأس العالم 2023، ضمن مجموعة جامايكا، والبرازيل، وبنما.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة "RMC Sport"، اليوم الثلاثاء، فهناك عدة أسماء طرحت على الطاولة لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات خلفًا للمدربة كورني ديكون بعد رحيلها في نهاية الشهر الماضي.
وأوضحت أنه تواجد اسم رينارد ضمن 5 مرشحين من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بالإضافة إلى وجود أسماء مثل: سونيا بومباستور، وساندرين سوبيراند، وباتريس لاير، وجيرارد برشور.
وأشارت الإذاعة الفرنسية، إلى أن رينارد هو الوحيد ضمن الأسماء المرشحة الذي لا يمتلك خبرة في كرة القدم النسائية، ولكن نجاحه الكبير، خلال السنوات الماضية، في عالم تدريب المنتخبات جعله محط الأنظار لتولي المهمة.
ورصد التقرير نجاحات رينارد في اقتناص بطولة كأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى مع منتخب زامبيا والثانية مع كوت ديفوار، كما تمكن من قيادة منتخب السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر 2022.
ولم يكشف التقرير موقف رينارد من تدريب منتخب فرنسا للسيدات، سواء بالموافقة، أو الرفض والاستمرار مع منتخب السعودية في الفترة المقبلة، حيث يمتد عقده حتى العام 2027.
ويستعد المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد لمواجهة نظيره فنزويلا، يوم الجمعة 24 مارس الجاري، فيما يلتقي يوم 28 من الشهر ذاته مع منتخب بوليفيا، وتقام المواجهتان الوديتان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
ويعد المعسكر المقبل لمنتخب السعودية، بداية فترة إعداد الأخضر لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 9 فبراير من العام المقبل.