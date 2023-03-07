ترشيح هيرفي رينارد لقيادة منتخب فرنسا للسيدات

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، لقيادة تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات.

وتخوض سيدات فرنسا، منافسات كأس العالم 2023، ضمن مجموعة جامايكا، والبرازيل، وبنما.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "RMC Sport"، اليوم الثلاثاء، فهناك عدة أسماء طرحت على الطاولة لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات خلفًا للمدربة كورني ديكون بعد رحيلها في نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت أنه تواجد اسم رينارد ضمن 5 مرشحين من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بالإضافة إلى وجود أسماء مثل: سونيا بومباستور، وساندرين سوبيراند، وباتريس لاير، وجيرارد برشور.