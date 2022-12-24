ماتيو ميسي يخطف الأنظار بمراوغاته لأبناء اللاعبين بنفس مهارة والده (فيديو)

نشرت شبكة "ESPN" فيديو عبر حسابها الموثق على تويتر، اليوم السبت، يظهر فيه ماتيو ميسي، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وهو يراوغ العديد من الأطفال داخل أرضية الملعب بنفس مهارة وطريقة والده.

ولم تكشف القناة عن توقيت تصوير الفيديو، لكنه بدا أنه كان خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022، حيث تواجد شعار البطولة في أرجاء الملعب، وظهر ماتيو رفقة بعض أبناء اللاعبين الأرجنتينيين في إحدى بقاع الملعب، يستمتعون بلعب الكرة، وظهرت مهارة الطفل الصغير في المراوغة بنفس أداء والده.

وعلقت "ESPN" على الفيديو قائلة: "ماتيو ميسي يفعل أشياء ميسي"، في إشارة إلى المهارة التي يتمتع بها ابن الأسطورة الأرجنتيني، المتوج بلقب كأس العالم 2022.