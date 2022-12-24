ماتيو ميسي يخطف الأنظار بمراوغاته لأبناء اللاعبين بنفس مهارة والده (فيديو)
نشرت شبكة "ESPN" فيديو عبر حسابها الموثق على تويتر، اليوم السبت، يظهر فيه ماتيو ميسي، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وهو يراوغ العديد من الأطفال داخل أرضية الملعب بنفس مهارة وطريقة والده.
ولم تكشف القناة عن توقيت تصوير الفيديو، لكنه بدا أنه كان خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022، حيث تواجد شعار البطولة في أرجاء الملعب، وظهر ماتيو رفقة بعض أبناء اللاعبين الأرجنتينيين في إحدى بقاع الملعب، يستمتعون بلعب الكرة، وظهرت مهارة الطفل الصغير في المراوغة بنفس أداء والده.
وعلقت "ESPN" على الفيديو قائلة: "ماتيو ميسي يفعل أشياء ميسي"، في إشارة إلى المهارة التي يتمتع بها ابن الأسطورة الأرجنتيني، المتوج بلقب كأس العالم 2022.
يذكر أن ماتيو الابن الأوسط لميسي، ويبلغ من العمر 7 أعوام، يكبره تياغو ميسي (10 أعوام) ويصغره شيرو (4 أعوام).
وتوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي الذي دار على أرضية استاد لوسيل على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
ونجح ميسي في حصد أول ألقابه بالمونديال في التاريخ، ليضاف إلى خزائنه اللقب الوحيد الناقص طوال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات في عالم كرة القدم.
وساهم النجم الأرجنتيني في فوز راقصي التانغو بلقب كأس العالم، بعدما اشترك بعشرة أهداف في مختلف المراحل الخاصة بالبطولة، بدءا من مرحلة المجموعات حتى المباراة النهائية.
وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.