ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يؤمن الصدارة بالفوز على فيردر بريمن

اجتهد بايرن ميونخ لأكثر من ساعة ليفوز 2-1 على مضيفه فيردر بريمن ويتقدم بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية اليوم السبت.

وهز سيرج غنابري وليروي ساني الشباك في الشوط الثاني ليحقق بايرن فوزه الثاني في أربع مباريات بالدوري.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 65 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف فولفسبورغ، غدا الأحد.

وضغط بايرن، الذي لم يعد لديه سوى لقب الدوري بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، على بريمن منذ البداية لكنه افتقر للفاعلية رغم استحواذه على الكرة.