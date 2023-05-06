ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يؤمن الصدارة بالفوز على فيردر بريمن
اجتهد بايرن ميونخ لأكثر من ساعة ليفوز 2-1 على مضيفه فيردر بريمن ويتقدم بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية اليوم السبت.
وهز سيرج غنابري وليروي ساني الشباك في الشوط الثاني ليحقق بايرن فوزه الثاني في أربع مباريات بالدوري.
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 65 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف فولفسبورغ، غدا الأحد.
وضغط بايرن، الذي لم يعد لديه سوى لقب الدوري بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، على بريمن منذ البداية لكنه افتقر للفاعلية رغم استحواذه على الكرة.
ودخل بريمن، الذي غاب عنه نيكلاس فولكروغ هداف الدوري للإصابة، في أجواء المباراة لكنه فشل في استغلال الفرص التي اتيحت له.
وأضاع كريستيان غروس أخطر فرص بريمن بعدما سدد خارج المرمى بعد مجهود فردي.
وانطلق غنابري في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة إلى ساديو ماني لكن تسديدة اللاعب السنغالي مرت بجوار المرمى في الدقيقة 56.
وبعد ذلك بست دقائق انعكس الأمر حيث أرسل ماني تمريرة عرضية وصلت إلى غنابري ليهز الشباك.
وخف العبء عن بايرن، الساعي للقب الدوري للمرة 11 على التوالي، وأضاف البديل ساني الهدف الثاني بعد تمريرة من نصير مزراوي في الدقيقة 72.
ومهد نيكلاس شميدت الطريق أمام نهاية مثيرة عندما سدد كرة مذهلة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى يان زومر قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن بايرن صمد ليحقق الفوز.