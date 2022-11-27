هدف ميسي الرائع أمام المكسيك (فيديو)

سجل ليونيل ميسي هدفا تاريخيا لمنتخب الأرجنتين في شباك المكسيك، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على استاد لوسيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف ميسي الرائع في الدقيقة 64 من تصويبة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المكسيك.

ووصل ميسي إلى الهدف الثامن في كأس العالم طوال تاريخه، حيث عادل رقم الأسطورة دييغو مارادونا من الأهداف في المونديال.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة اليوم بعدما تلقى ضربة قوية بخسارته على يد المنتخب السعودي بهدف مقابل هدفين، بينما تعادل منتخب المكسيك بدون أهداف مع منتخب بولندا، وحصد نقطة ولم يخرج خالي الوفاض من الجولة الأولى.