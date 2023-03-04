مجلس "فيفا" يوافق على تطبيق النظام الجديد للوقت الضائع
اتخذ المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن سن قوانين كرة القدم عدة قرارات مهمة عقب الاجتماع السنوي في لندن، يوم السبت، بينها تأكيد القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع العمل السنوي الأخير ببث فيديو قرار مراجعة حكم الفيديو المساعد (حكم الفيديو المساعد) في الملعب ولجمهور البث التلفزيوني المباشر.
وتم إجراء الاختبار في آخر كأس العالم للأندية في المغرب، حيث قرر مجلس "فيفا" تحسين التواصل مع الجماهير في الملاعب، حيث سيتم تطبيق هذا الأمر في كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا بين مايو ويونيو 2023، سيتم بعد ذلك تحديد ما إذا كان الاختبار سيستمر في بطولات الفيفا الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه بلا شك كان القرار الأبرز عقب اجتماع مجلس الفيفا يتعلق بالوقت المحتسب بدل الضائع، حيث يسعى الاتحاد الدولي للحصول على وقت أكثر فعالية.
وتقرر اتباع النهج المتبع خلال مونديال قطر، حيث تم تنفيذ حساب أكثر دقة لـ"الوقت الإضافي"، حيث يتم خصم ما يصل إلى دقيقة واحدة عن كل احتفال بهدف أو تغيير أو أي إصابة تحدث، وتم الاتفاق على أن المسابقات حول العالم يجب أن تتبع هذا النهج.
النجاح في تطبيق التسلل شبه الآلي
قدم "فيفا" تحديثًا لتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي ودمج تقنية حكم الفيديو المساعد. إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على مراجعة البروتوكول والإجراءات والجوانب العملية لتقرير الفيديو المساعد مع الأطراف المعنية الرئيسية.
إضافة إلى ذلك، بالنسبة لتلك المسابقات التي لا تمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد وتقنية التسلل شبه الآلي تمت الموافقة على اختبار نظام مراجعة فيديو إضافي بهدف إتاحته في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بقوانين اللعبة موسم 2023/2024، التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز 2023، تم الاتفاق على تضمين تأكيد لحالات التسلل المنشورة بموجب القانون 11 فيما يتعلق بما إذا كانت ركلة المدافع للكرة متعمدة أم لا.
وإضافة إلى ذلك، لن تتم معاقبة المدير الفني إذا لم يتمكن الحكم من تحديد لاعب أخطأ على مقاعد البدلاء، كما ستتم معاقبة حارس المرمى الذي يريد تشتيت انتباه منفذ ركلة الترجيح.
وسيتم نشر القائمة الكاملة للتغييرات والإيضاحات على قوانين اللعبة خلال الأسبوع المقبل، وقد تطبق القوانين الجديدة على المسابقات التي تبدأ قبل أول يوليو/تموز 2023 أو تؤخر تطبيقها حتى بدء المنافسة التالية على أبعد تقدير.
وإضافة إلى ذلك أيضا، تلقى الأعضاء تحديثًا للتجربة في وجود لاعبين بدلاء إضافيين في حالة ارتجاج المخ، والتي تم توسيعها، وبالنسبة للبدائل المؤقتة للارتجاج لن يتم إجراء أي تجارب في هذا الوقت، لكنها تظل قيد المراجعة المستمرة، تم الاتفاق على أنه ينبغي التركيز بشكل أكبر على التعليم لتحسين تنفيذ البروتوكولات التي تم تطويرها لبدائل الارتجاج الدائمة.
دراسة لتحسين المعايير التأديبية
قد تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل للتركيز على طرق جديدة لتحسين الانضباط وتقليل العدوانية تجاه حكام المباريات واللاعبين ومسؤولي الفرق.
وفي هذا الصدد، أبلغ الاتحاد الإنجليزي عن اختبار وافق عليه مجلس "فيفا" وتم تطبيقه على مستوى الناشئين، حيث يرتدي الحكم كاميرات في جسمه لتسجل جميع الاتصالات مع اللاعبين والمدربين.