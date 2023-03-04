مجلس "فيفا" يوافق على تطبيق النظام الجديد للوقت الضائع

اتخذ المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن سن قوانين كرة القدم عدة قرارات مهمة عقب الاجتماع السنوي في لندن، يوم السبت، بينها تأكيد القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع العمل السنوي الأخير ببث فيديو قرار مراجعة حكم الفيديو المساعد (حكم الفيديو المساعد) في الملعب ولجمهور البث التلفزيوني المباشر.

وتم إجراء الاختبار في آخر كأس العالم للأندية في المغرب، حيث قرر مجلس "فيفا" تحسين التواصل مع الجماهير في الملاعب، حيث سيتم تطبيق هذا الأمر في كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا بين مايو ويونيو 2023، سيتم بعد ذلك تحديد ما إذا كان الاختبار سيستمر في بطولات الفيفا الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه بلا شك كان القرار الأبرز عقب اجتماع مجلس الفيفا يتعلق بالوقت المحتسب بدل الضائع، حيث يسعى الاتحاد الدولي للحصول على وقت أكثر فعالية.

وتقرر اتباع النهج المتبع خلال مونديال قطر، حيث تم تنفيذ حساب أكثر دقة لـ"الوقت الإضافي"، حيث يتم خصم ما يصل إلى دقيقة واحدة عن كل احتفال بهدف أو تغيير أو أي إصابة تحدث، وتم الاتفاق على أن المسابقات حول العالم يجب أن تتبع هذا النهج.