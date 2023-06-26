استقبال مميز من جماهير بوكا جونيورز لميسي في مهرجان اعتزال ريكيلمي (فيديو)
نال الأرجنتيني ليونيل ميسي استقبالا حارا ورائعا من جماهير بوكا جونيورز، خلال مشاركته في مهرجان اعتزال الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، الذي أقيم فجر الاثنين، على ملعب البوكا "لا بومبونيرا" بالعاصمة بوينس آيرس.
وارتدى ليونيل ميسي شارة قيادة أساطير منتخب الأرجنتين في مواجهة أساطير بوكا جونيورز، وشهدت المباراة تسجيل ميسي هدفا رائعا خلال الشوط الثاني بعد مراوغة الحارس.
ونال ميسي تحية كبيرة من جانب جمهور بوكا جونيورز بعد تسجيله للهدف، حيث هتف الجميع باسمه، وبدا ميسي خجولا خلال استقبال الجماهير له.
وتعد هذه ثاني مباراة اعتزالية يحضرها ميسي خلال 24 ساعة فقط، حيث خاض يوم السبت مواجهة اعتزال ماكسي رودريغيز، في مدينة روزاريو، وسجل فيها 3 أهداف "هاتريك".
وفي مباراة اعتزال ريكيلمي، ظهر ميسي بقميص منتخب الأرجنتين مع فريق تواجد به سيرجيرو روميرو، وروتو أيالا، وغابريل هاينز، وخوان بابل سورين، وخافيير ماسكيرانو، وماكسي رودريغيز، ودي ماريا، وإزيكيل لافيزي، وأرييل أورتيغا.
وحرص ريكيلمي على شكر ميسي وتقديم الاعتذار لعائلته، قائلا عقب المباراة: "ميسي ومارادونا هما أعظم لاعبَين رأيتهما في حياتي كلها، لكن أود الاعتذار لعائلته لأنه لم يحصل على إجازة حتى الآن".
وأضاف موجهاً حديثه لميسي: "أنا ممتن لأنك دائماً ما تقول نعم لي ولجميع الأساطير، أنا محظوظ لوجودك هنا، إنه أمر لن أنساه على الإطلاق".
ويعد ريكيلمي من أبرز أساطير منتخب الأرجنتين، حيث يلقبه جمهور بوكا جونيورز بـ"الملك رومان"، وتوج بعدة ألقاب بارزة، مثل الدوري الأرجنتيني مع بوكا 5 مرات، بالاضافة إلى بطولة كوبا ليبرتادوريس 3 مرات.
وعلى مستوى المنتخب الأول اكتفى ريكيلمي بوصافة كأس القارات 2005 وكوبا أمريكا 2007، وكانت أبرز مشاركاته في كأس العالم خلال نسخة ألمانيا 2006.