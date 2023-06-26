استقبال مميز من جماهير بوكا جونيورز لميسي في مهرجان اعتزال ريكيلمي (فيديو)

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي استقبالا حارا ورائعا من جماهير بوكا جونيورز، خلال مشاركته في مهرجان اعتزال الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، الذي أقيم فجر الاثنين، على ملعب البوكا "لا بومبونيرا" بالعاصمة بوينس آيرس.

وارتدى ليونيل ميسي شارة قيادة أساطير منتخب الأرجنتين في مواجهة أساطير بوكا جونيورز، وشهدت المباراة تسجيل ميسي هدفا رائعا خلال الشوط الثاني بعد مراوغة الحارس.