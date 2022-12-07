غرانيت تشاكا لـ"إرم نيوز": خسارتنا أمام البرتغال بسداسية "عار"
تحدث غرانيت تشاكا، لاعب وسط منتخب سويسرا، عن خسارة فريقه أمام البرتغال بنتيجة 1-6 في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وضرب منتخب البرتغال موعدًا ناريًا مع المغرب لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل في ملعب الثمامة.
وقال تشاكا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الخسارة بسداسية أمام البرتغال بالنسبة له "عار"، خاصة أن المنتخب السويسري قدم مستويات طيبة في مرحلة المجموعات وصعد بعد أداء مميز أمام الكاميرون، وأيضا في مواجهة صربيا وحتى أمام البرازيل رغم الخسارة.
وأضاف: "كنا نريد تحقيق إنجاز خاص للشعب السويسري في كأس العالم والصعود إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1954، ولكن سيناريو مباراة البرتغال كان صعبا رغم أننا ذاكرنا المنافس جيدا وكنا في أتم الجاهزية للمباراة".
وتابع: "المباراة لم تكن على الشكل المتوقع بالنسبة لنا، كنا نعلم أننا سنلعب ضد منافس صعب ولكن ما زاد من صعوبة اللقاء أن منتخب البرتغال سجل هدفين في الشوط الأول".
وواصل: "المنتخب البرتغالي استغل الأخطاء الدفاعية التي ارتكبناها وسجل أهدافًا من كرات ثابتة وهو أمر أدى لصعوبة عودتنا في اللقاء، ولكننا نعتذر للجماهير على هذه النتيجة ونطمع لأن نحقق نتائج أفضل في المستقبل القريب".
وأشار إلى أنه كان يتمنى الاستمرار في البطولة لأبعد من ذلك، مؤكدا أن البطولة لم تكن سهلة على المستوى البدني، وبالتالي ستؤثر على اللاعبين بدنيا في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.
وعن طموحاته مع ناديه آرسنال الإنجليزي، أوضح أن هذا الموسم صعب للغاية والمرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز شديد، خاصة أن آرسنال في صدارة ترتيب البريميرليغ.
وأكد أنه منذ بداية الإعداد للموسم الحالي وفريق آرسنال لديه طموحات كبيرة في المنافسة على اللقب والتواجد على الأقل بين الأربعة الكبار، موضحا أن الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي في غاية الصعوبة.
وأتم قائلًا: "علينا أن نقاتل لتحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات مع آرسنال في المرحلة القادمة للحفاظ على فرص المنافسة بعد نهاية بطولة كأس العالم، ولدينا طموحات كبيرة هذا الموسم".
ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي من 14 مباراة.