غرانيت تشاكا لـ"إرم نيوز": خسارتنا أمام البرتغال بسداسية "عار"

تحدث غرانيت تشاكا، لاعب وسط منتخب سويسرا، عن خسارة فريقه أمام البرتغال بنتيجة 1-6 في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا ناريًا مع المغرب لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل في ملعب الثمامة.

وقال تشاكا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الخسارة بسداسية أمام البرتغال بالنسبة له "عار"، خاصة أن المنتخب السويسري قدم مستويات طيبة في مرحلة المجموعات وصعد بعد أداء مميز أمام الكاميرون، وأيضا في مواجهة صربيا وحتى أمام البرازيل رغم الخسارة.

وأضاف: "كنا نريد تحقيق إنجاز خاص للشعب السويسري في كأس العالم والصعود إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1954، ولكن سيناريو مباراة البرتغال كان صعبا رغم أننا ذاكرنا المنافس جيدا وكنا في أتم الجاهزية للمباراة".

وتابع: "المباراة لم تكن على الشكل المتوقع بالنسبة لنا، كنا نعلم أننا سنلعب ضد منافس صعب ولكن ما زاد من صعوبة اللقاء أن منتخب البرتغال سجل هدفين في الشوط الأول".