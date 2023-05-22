ميسي يقود الأرجنتين في مباراة ودية أمام أستراليا في بكين

سيقود ليونيل ميسي صفوف الأرجنتين بطلة العالم في مباراة ودية أمام أستراليا في بكين الشهر المقبل، في زيارته الأولى للصين خلال ست سنوات، وسط توقعات بتدفق هائل على شراء التذاكر.

وقالت سفارة الأرجنتين في الصين، اليوم الاثنين، إن القائد ميسي سيخوض اللقاء أمام أستراليا يوم 15 يونيو المقبل خلال عودته إلى الصين لأول مرة منذ 2017.

وأكد الاتحاد الأسترالي في بيان تكرار المواجهة بين المنتخبين بعد فوز الأرجنتين 2-1 في دور الـ 16 بكأس العالم العام الماضي قبل أن يكمل ميسي ورفاقه الطريق نحو اللقب في قطر بنجاح.

وتتصدر الأرجنتين التصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا"، بينما تحتل أستراليا المركز الـ 29.