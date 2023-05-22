ميسي يقود الأرجنتين في مباراة ودية أمام أستراليا في بكين
سيقود ليونيل ميسي صفوف الأرجنتين بطلة العالم في مباراة ودية أمام أستراليا في بكين الشهر المقبل، في زيارته الأولى للصين خلال ست سنوات، وسط توقعات بتدفق هائل على شراء التذاكر.
وقالت سفارة الأرجنتين في الصين، اليوم الاثنين، إن القائد ميسي سيخوض اللقاء أمام أستراليا يوم 15 يونيو المقبل خلال عودته إلى الصين لأول مرة منذ 2017.
وأكد الاتحاد الأسترالي في بيان تكرار المواجهة بين المنتخبين بعد فوز الأرجنتين 2-1 في دور الـ 16 بكأس العالم العام الماضي قبل أن يكمل ميسي ورفاقه الطريق نحو اللقب في قطر بنجاح.
وتتصدر الأرجنتين التصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا"، بينما تحتل أستراليا المركز الـ 29.
وستكون هذه الزيارة السابعة لميسي (35 عاما) إلى الصين، وتأتي وسط غموض حول مستقبله مع باريس سان جيرمان. وذكر مصدر مقرب من اللاعب لرويترز أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إليه في الموسم المقبل.
ونال ميسي استقبالا حافلا في زياراته السابقة إلى الصين التي تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة رغم تعثر المنتخب الوطني للرجال.
ومنذ زيارة ميسي الأولى للصين في 2005 لعب مع الأرجنتين وفريقه السابق برشلونة مباريات ودية هناك.
وأصبحت المباراة حديث وسائل التواصل على الإنترنت في الصين إذ يتوق الكثير من المشجعين لحضور اللقاء.
وبدد ميسي الشكوك بشأن اعتزاله الدولي بعد التتويج بكأس العالم وسجل هدفا في الفوز 2-صفر على بنما وثلاثية في فوز ساحق 7-صفر على كوراساو وديا وسط أجواء احتفالية بين جماهير الأرجنتين في مارس الماضي.
وتستعد أستراليا للعودة إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا مطلع 2024 ومن المنتظر أن تخوض مباراة ودية أخرى أمام إنجلترا في ويمبلي في أكتوبر.