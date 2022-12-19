هل كان يجب إلغاء الهدف الثالث للأرجنتين الذي سجله ميسي في شباك فرنسا؟
شككت الصحيفة المدريدية "okdiario" في صحة الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني الذي سجله النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي الثاني، والذي منح التقدم لمنتخب بلاده 3-2 قبل أن يسجل كيليان مبابي التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 117.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فأثناء الهجمة الأرجنتينية التي منحت الهدف وتسديد ميسي تجاه المرمى كان لاعبان من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب وهو أمر مخالف للقوانين وكان يجب إلغاء الهدف لهذا السبب.
وأكدت الصحيفة أن القانون واضح ويفرض وجود 11 لاعبا فقط من كل فريق على أرضية الملعب، لكن دخول لاعبين من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني يعتبر أمرا غير قانوني ويجعل عدد لاعبيه 13 على رقعة الملعب.
وأضافت الصحيفة أن حكام تقنية الفيديو لم يتدخلوا في الهدف، بينما كانت اللقطات التلفزيونية واضحة وتؤكد دخول اللاعبين لأرضية الملعب وهو ما يفرض إلغاء الهدف.
كما اعتبرت الصحيفة أن دعم الحكام للمنتخب الأرجنتيني كان واضحا وأنه حصل على ضربات جزاء في دور المجموعات وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بمجموع 5 ضربات جزاء سجل منها ميسي 4 وأهدر واحدة ضد المنتخب البولندي في دور المجموعات.
وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في النهائي على منتخب فرنسا، حامل لقب نسخة 2018، بضربات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، وشهدت المباراة النهائية الإعلان عن 3 ضربات جزاء، اثنتان منها للمنتخب الفرنسي سجلهما كيليان مبابي، وواحدة للمنتخب الأرجنتيني سجلها ليونيل ميسي.
واحتشدت جماهير الأرجنتين والعالم حول حافلة مكشوفة جابت درب لوسيل عقب التتويج بلقب كأس العالم للاحتفال بتتويج المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بلقبه الثالث بعد عامي 1978 و1986.
وانطلقت الألعاب النارية في سماء لوسيل احتفالا بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم.
وحصد ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.