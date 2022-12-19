هل كان يجب إلغاء الهدف الثالث للأرجنتين الذي سجله ميسي في شباك فرنسا؟

شككت الصحيفة المدريدية "okdiario" في صحة الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني الذي سجله النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي الثاني، والذي منح التقدم لمنتخب بلاده 3-2 قبل أن يسجل كيليان مبابي التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 117.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فأثناء الهجمة الأرجنتينية التي منحت الهدف وتسديد ميسي تجاه المرمى كان لاعبان من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب وهو أمر مخالف للقوانين وكان يجب إلغاء الهدف لهذا السبب.

وأكدت الصحيفة أن القانون واضح ويفرض وجود 11 لاعبا فقط من كل فريق على أرضية الملعب، لكن دخول لاعبين من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني يعتبر أمرا غير قانوني ويجعل عدد لاعبيه 13 على رقعة الملعب.

وأضافت الصحيفة أن حكام تقنية الفيديو لم يتدخلوا في الهدف، بينما كانت اللقطات التلفزيونية واضحة وتؤكد دخول اللاعبين لأرضية الملعب وهو ما يفرض إلغاء الهدف.