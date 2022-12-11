أشرف حكيمي يوجه رسالة لكيليان مبابي قبل صدام المغرب وفرنسا

ومنذ انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، وتمتد علاقة الصداقة التي تربطهما إلى خارج أسوار النادي كذلك.

وكان مبابي قد زار مقر إقامة بعثة منتخب المغرب في قطر، يوم الإثنين الماضي، لدعم أسود الأطلس قبل مواجهة إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم، حيث ظهر مبابي في فيديو إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناءً على طلب الجماهير.

وضربت فرنسا موعدا مع المنتخب المغربي في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بفوزها على إنجلترا 2-1 مساء السبت على ستاد البيت، في ختام منافسات الدور ربع النهائي.

وأحرز أوريلين تشواميني وأوليفييه جيرو هدفي فرنسا، فيما سجل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.