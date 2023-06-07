تقارير: نغولو كانتي سينضم للاتحاد لمدة موسمين

ونجح نادي الاتحاد، مساء أمس، في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوق الفريق في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وقال بنزيما بعد انضمامه، في تصريحات نشرها حساب نادي الاتحاد على تويتر: "أنا متحمس لتجربة مسابقة جديدة في بلد مختلف. يتمتع نادي الاتحاد بتاريخ مذهل ومشجعين شغوفين بشكل لا يصدق وطموحات كبيرة في كرة القدم ليكون قوة في آسيا بعد الفوز بالدوري".

وأحرز بنزيما 354 هدفا مع ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.