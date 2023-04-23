في21 دقيقة.. نيوكاسل يمطر شباك توتنهام بخماسية نظيفة
أمطر فريق نيوكاسل يونايتد نظيره توتنهام بخماسية نظيفة بعد مرور 21 دقيقة فقط من عمر المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاءت خماسية نيوكاسل عن طريق، جاكوب ميرفي في الدقيقة الثانية، وجولينتون في الدقيقة السادسة، وجاكوب ميرفي في الدقيقة التاسعة، ثم ثنائية لأليكسندر إيساك في الدقيقتين 19، 21.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نيوكاسل يعد الفريق السادس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل 3 أهداف في أول 9 دقائق من مباراة بالمسابقة الإنجليزية.
كما أن نيوكاسل يونايتد أول فريق يحقق ذلك منذ مانشستر سيتي ضد بيرنلي في أبريل 2010.
وأضافت "أوبتا": "تقدم نيوكاسل 5-0 في غضون 21 دقيقة، وهو ثاني أسرع فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مان سيتي ضد واتفورد في سبتمبر 2019 (خلال 18 دقيقة)".
وذكرت شكبة "سكواوكا" للإحصائيات، أن نيوكاسل أحرز 5 أهداف من أول 6 تسديدات له على مرمى توتنهام، حيث نجح حارس السبيرز في التصدي للتصويبة الأولى فقط.
وسجل هاري كين هدفا لتوتنهام في الدقيقة 49 لكن النتيجة تشير إلى تقدم نيوكاسل 5/1 حتى الدقيقة 60.
ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.