في21 دقيقة.. نيوكاسل يمطر شباك توتنهام بخماسية نظيفة

أمطر فريق نيوكاسل يونايتد نظيره توتنهام بخماسية نظيفة بعد مرور 21 دقيقة فقط من عمر المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت خماسية نيوكاسل عن طريق، جاكوب ميرفي في الدقيقة الثانية، وجولينتون في الدقيقة السادسة، وجاكوب ميرفي في الدقيقة التاسعة، ثم ثنائية لأليكسندر إيساك في الدقيقتين 19، 21.