ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح أوغسبورغ بخماسية ويتمسك بالصدارة

تعافى بايرن ميونخ حامل اللقب من تأخره بهدف ليسجل أربعة أهداف في شوط أول رائع ويفوز 5-3 على ضيفه أوغسبورغ، ويتقدم بثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بشكل مؤقت، اليوم السبت.

وبعد تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، تلقى بايرن ضربة مبكرة عندما منح ميرجيم بريشا التقدم للفريق الضيف بعد دقيقتين.

ورغم غياب إريك مكسيم تشوبو-موتنغ، الذي هز الشباك في الفوز 2-صفر على باريس سان جيرمان، للإصابة، لم يواجه بايرن مشكلة هجومية.

وأدرك جواو كانسيلو التعادل لبايرن في الدقيقة 15، ثم أضاف الفريق هدفين بواسطة المدافع الفرنسي بنجامين بافار، قبل أن يكمل ليروي ساني الرباعية في نهاية الشوط الأول.